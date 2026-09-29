Ein Nissan-WeRide-Elektroauto. Ein selbstfahrendes Auto für den öffentlichen Verkehr im Furttal. Bild: KEYSTONE

Gäste nutzen rege das Angebot von selbstfahrenden Autos im Furttal

Im Furttal haben am Montag 15 Fahrgäste die beiden ersten selbstfahrenden Autos im Furttal genutzt. Zwei Fahrgäste buchten gleich mehrere Fahrten. Noch werden sie begleitet von Sicherheitsfahrern.

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20 Fahrten absolvierten die selbstfahrenden Autos am Montag im Furttal, wie Gesamtprojektleiterin Christine Mauelshagen auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Der erste Fahrgast, ein junger Mann aus Otelfingen, habe sich nach Boppelsen fahren lassen und gleich wieder zurück. Er sei begeistert gewesen von der neuen Transportart.

Andere Fahrgäste wollten von den Sicherheitsfahrern wissen, ob man auch während der Fahrt sein Ziel umbuchen könne. Oder ob die Fahrer noch eingreifen müssten. Zwischenfälle während der Fahrten, die von 13 bis 17 Uhr gebucht werden konnten, habe es keine gegeben, wie die Sicherheitsfahrer rückgemeldet hätten. Einzig die App habe einmal kurz nachjustiert werden müssen.

750 Registrierungen auf der App

Für die Fahrten müssen sich die Fahrgäste vorab auf der App «iamo», was für «intelligente automatisierte Mobilität» steht, registrieren und ihre gewünschte Fahrt buchen. «Wir hatten 750 Registrierungen in der App am Montag», sagte Mauelshagen. Sie sei sehr zufrieden mit dem Start für das Bevölkerungsangebot. Dieses sei ein weiterer Meilenstein der autonomen Mobilität.

Nach Buchung der Fahrt holen die selbstfahrenden Autos bis zu drei Passagiere an den knapp 100 vordefinierten Haltepunkten in den Gemeinden Boppelsen, Dänikon, Hüttikon und Otelfingen ab.

Die Grundpauschale für eine Fahrt beträgt 4.70 Franken, der Kilometerpreis kostet 38 Rappen. Das Angebot kann täglich von 13 bis 17 Uhr genutzt werden.

Seit Sommer 2025 wurden die Fahrzeuge im Furttal getestet und für den automatisierten Betrieb vorbereitet. Dazu sind seit der Bewilligung durch das Bundesamt für Strassen (Astra) im November 2025 drei Fahrzeuge mit Sicherheitspersonen im regulären Strassenverkehr unterwegs. Bislang noch ohne Passagiere.

Den öffentlichen Verkehr ergänzen

Das Projekt mit den selbstfahrenden Autos soll zeigen, wie der öffentliche Verkehr ergänzt werden kann, wo klassische Angebote an ihre Grenzen stossen. Zum Beispiel während Randzeiten oder in dünn besiedelten Regionen. Das Furttal wurde wegen seiner vielfältigen Siedlungsstruktur, seiner Grösse und des bestehenden ÖV-Netzes mit einer zentralen S-Bahn-Linie als Testregion ausgewählt.

Das Projekt wird vom Swiss Transit Lab, den Kantonen Zürich und Aargau sowie den SBB getragen, läuft seit Ende 2024 und ist auf bis zu fünf Jahre ausgelegt. (sda)