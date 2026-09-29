Polizeirapport

Mann stirbt in Zermatt VS bei Sturz in Gletscherspalte

Ein 55-jähriger US-Amerikaner ist am Montag auf dem Breithornplateau oberhalb von Zermatt VS in eine Gletscherspalte gestürzt und ums Leben gekommen. Weshalb sich der Mann in den gesperrten Bereich beim Klein Matterhorngletscher begeben hatte, war zunächst unklar.

Ein US-Amerikaner kam bei Zermatt ums Leben. Bild: kantonspolizei wallis

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr beim Klein Matterhorngletscher, wie die Walliser Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die alarmierten Rettungskräfte leiteten eine Suchaktion ein. Sie konnten den Mann kurze Zeit später in der Gletscherspalte orten, jedoch nur noch tot bergen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (dab/sda)