Schweiz

Basel

Das sagen die Polizei und der Volg zum Falschgeldvorfall im Baselbiet



symbolBild: Shutterstock

«Wir haben uns entschuldigt»: Das sagen Polizei und Volg zur Aktion gegen Spielgeld-Buben

Im Volg Diegten wollten zwei Buben mit Spielgeld bezahlen. Die darauffolgende Reaktion der Verkäuferin und der Polizei schlugen hohe Wellen. Das sagen die Polizei und der Volg zu dem Vorfall.

Die dubiose Geschichte des achtjährigen Baselbieter Buben, der im Volg in Diegten BL mit Falsch- oder Spielgeld bezahlen wollte, sorgt für Aufsehen.

Viele watson-User wundern sich über die Vorgehensweise der Polizei und der Volg-Verkäuferin. Die Schilderungen der Familie der beiden Buben wirft kein gutes Licht auf sie. Eine Nachfrage.



Polizist habe korrekt gehandelt

Die Polizei musste aufgrund der Meldung der Detailhändlerin dem Fall nachgehen, sagt Adrian Gaugler, Pressesprecher der Polizei Basel-Landschaft, gegenüber watson. Der Polizist sei absichtlich in zivil zu der Familie gekommen, um kein grosses Aufsehen in der Nachbarschaft zu erregen. Die Bilder der Kinder habe er erstellt, um ihre Identität mit den Kindern auf den Videos abzugleichen und zu bestätigen.

Das Falschgeld müsse gemäss Gesetz sichergestellt werden. Anders als in der Aussage der Eltern habe der Polizist aber keine Hausdurchsuchung angedroht, sondern habe die Familie lediglich darauf aufmerksam gemacht, dass der Fall an die Jugendanwaltschaft weitergegeben werden müsse, wenn sie sich weigerten, das Falschgeld herauszugeben. Es habe keine Rechtsmittelbelehrung gegeben, weil der Polizist nur mit der Familie reden wollte, und nicht, um Aussagen aufzunehmen und diese dann als Beweismaterial zu verwenden.

Der Bub muss nicht mit Problemen rechnen

Die Polizei habe eine Verfahrensakte angelegt. Diese wird aber in jedem Fall erstellt, um die Ereignisse und Details des Falles zu dokumentieren. Eine Personalakte auf den Namen des Buben wurde nicht angelegt, deshalb wird er in Zukunft wohl auch keine Probleme aufgrund dieses Vorfalles haben. Als bestätigt wurde, dass der Junge nicht straffähig ist, sei der Fall auch abgeschlossen worden, sagt die Polizei.

Die Aussage der Eltern, die Kinder hätten gefragt, ob sie mit dem Geld bezahlen dürfen, und seien dann gegangen, steht gemäss der Aussage der Polizei Basel-Landschaft in Konflikt mit der Aussage der Verkäuferin.

Volg bedauert den Fall und passt die internen Weisungen an

screenshot: google street view

Tamara Scheibli, Leiterin Kommunikation/Werbung von Volg, bedauert den Fall. Die Mitarbeitenden vom Volg Diegten hätten in der ungewohnten Lage und der damit verbundenen Unsicherheit entschieden, sich konsequent an die interne Weisung zu halten, die bei Verdacht auf Bezahlung mit Falschgeld vorsieht, die Polizei zu kontaktieren. So die Stellungnahme gegenüber watson.

«Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den Kunden um Kinder handelte, wäre eine andere Reaktion, die unserer ‹frisch und fründlichen› Unternehmensphilosophie besser entspricht, wünschenswert gewesen.»

Das Ausmass des Geschehnisses, dessen gesetzliche Handhabung nicht in der Verantwortung des Volgs steht, sei jedoch nie Absicht der involvierten Mitarbeitenden oder von Volg als Unternehmen gewesen, so Scheibli. «Wir bedauern diesen Einzelfall ausserordentlich. Mit der betroffenen Familie haben wir das Gespräch gesucht und uns in aller Form entschuldigt. Auch werden wir die internen Weisungen anpassen, um in Zukunft in solchen Situationen kundenfreundlicher reagieren zu können.»

(cki)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

17 Gründe, wieso Briefe von Kindern einfach grossartig sind Wie es für lesbische Paare ist, in der Schweiz Kinder zu kriegen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter