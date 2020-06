Schweiz

7 Orte in der Schweiz, die du jetzt endlich einmal entdecken kannst!

Wohl noch nie haben sich so viele Schweizerinnen und Schweizer für Ferien und Ausflüge im eigenen Land interessiert wie in diesem Jahr. Brauchst du noch Inspiration für deine nächste Reise? Wir haben euch ein paar Vorschläge zusammengestellt, damit ihr mit der Ferien- und Wochenendplanung schon mal beginnen könnt.

Amphitheater besichtigen

Um ein Amphitheater zu besichtigen, müssen wir nicht nach Spanien oder Italien reisen. Auch wir waren Römer – und besitzen Überreste von einem antiken Rundtheater der römischen Antike. Zum Beispiel in Avenches im Kanton Waadt. Auf einem Spaziergang begegnet man weiteren Überresten der Gemeinde, die damals die Hauptstadt des römischen Helvetiens war.

Rudern auf dem Oeschinensee

Ein 30-minütiger Spaziergang führt von der Bergstation der Gondelbahn oberhalb von Kandersteg zum Oeschinensee. Da das Wasser des Bergsees meistens etwas zu frisch zum Baden ist, kann man vor Ort ein Ruderboot mieten und so eine Runde im Wasser drehen. Hungrige können eine Angel mitnehmen und ihr Glück beim Fischen versuchen. Noch mehr Action? Bei der Bergstation befindet sich eine Rodelbahn, mit der man den Berg hinab sausen kann.

Übernachtung in einer Jurte

Die mongolische Jurte wird in der Mongolei noch heute als Behausung verwendet. Doch man findet das Zelt nicht nur in Zentralasien, sondern auch mitten auf einer Wiese im Moos in den Berner Alpen. Um die mit Küche eingerichteten Jurten herum gibt es vieles zu entdecken: Kamele, Lamas, Alpakas, Schafe und Wollschweine. Wer sich traut, kann auf einem Kamel eine Runde um den Hof reiten.

Eine Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in der Jurte findest du:

Hier (in Huttwil)

Hier (im Glarnerland)

Hier (in Luthernbad)

Oder hier (Sur GR)

Wanderung zur Triftbrücke

Nach einer etwa anderthalbstündigen Wanderung zur Brücke kann das Höhenabenteuer losgehen. Es braucht etwas Überwindung, die 170 Meter lange Hängeseilbrücke zu betreten. Doch der Ausblick auf den Gletschersee und auf die Zunge des Triftgletschers ist es Wert. Für die ganze Wanderung braucht man insgesamt drei Stunden.

Gletscherwanderung

Für diesen Ausflug im Kanton Wallis brauchst du vor allem eins: Ausdauer! Die Wanderung nimmt insgesamt etwa sechs Stunden in Anspruch. Jedoch erwartet dich eine einmalige Aussicht auf den Aletschgletscher, eine kostenlose Ausstellung der Geschichte des Gletschers und mehrere kleine Bergseen.

Tropfsteinhöhle besichtigen

Wem es im Sommer zu heiss wird, der kann sich in den St.Beatus-Höhlen etwas abkühlen. Innerhalb der Höhle herrscht eine Lufttemperatur von 8 bis 10 Grad. Die Wasser- und Steinwelt am Thunersee kann man alleine erkundigen oder vor Ort eine 75-minütige Führung buchen.

Zu den Giessbachfällen paddeln

Viel aufregender als in einem ruhigen Meer baden: Entlang des Südufers des Brienzersees kannst du mit dem Kajak unter Klippen bis zu den Giessbachfällen paddeln und von dort ein paar Fotos zur Erinnerung knipsen.

Welche Highlights kannst du empfehlen?

Chantal Stäubli Chantal Stäubli war Redaktorin bei watson, ehe sie meinte, sie müsse die Welt entdecken. Sie reiste nach Barcelona, liess sich dort nieder und wäre heute noch in der katalanischen Hafenstadt, hätte sie nicht die Coronakrise jäh in die Schweiz zurückgetrieben.

Weil sie ihren Reisedrang auch nach ihrer Rückkehr irgendwie stillen muss, entdeckt sie im neuen Reiseblog Rauszeit von watson als freie Journalistin die Schweiz.

