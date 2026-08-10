So sehen die neuen Autos der Basler Polizei aus. Bild: Kantonspolizei Basel-Stadt

Die blau-gelb-weissen Basler Polizeiautos sind Geschichte – so sehen die neuen aus

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Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat das Design ihrer Patrouillenfahrzeuge geändert. Nach knapp acht Jahren sind die Autos nicht mehr mehr mit einer blau-gelb-weissen, sondern mit einer orangen Signalfolierung unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In diesem blau-gelb-weissen Gewand kommen die Polizeiautos bislang daher. Bild: KEYSTONE

Diese Wahl ziele auf eine bessere Erkennbarkeit ab, da Orange die meistgenutzte Signalfarbe der Schweizer Polizeien sei, heisst es im Communiqué. Das Logo der Kantonspolizei sowie eine reflektierende Skyline von Basel sind in das Design integriert. Das Korps rüstet seine Flotte schrittweise um, bis das neue Farbe flächendeckend eingeführt ist. (dab/sda)