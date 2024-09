Wandern, Aussicht und Wellness: Was willst du mehr? Das hier gibt's bei Punkt 7. Bild: Aqua Spa Resorts AG

Rauszeit

Diese 8 Wanderungen führen dich direkt zu einem Spa

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder wie es für diesen Artikel besser passt: Erst Wandern, dann die Erholung. Wobei: Wandern ist ja auch nicht nur Arbeit. Auf jeden Fall: Hier kommen 8 Wanderungen, die dich zu einem Spa führen.

Erst wandern und dann den Tag im Wellness ausklingen lassen. Gibt es etwas Schöneres? Kaum. Und schon gar nicht im Herbst, wo es draussen auch schon mal kühl werden kann und man sich dann im Spa auf gemütliche Art und Weise wieder aufwärmt.

Darum kombinieren wir heute Wanderungen mit Wellness. Oder anders gesagt: Spa-Wandern. Inspiration dafür gab's im Wanderguide «Spa-Wandern Schweiz», der im August erschien. Dort werden 30 solche Vorschläge präsentiert. Wir haben uns hier auf acht davon beschränkt: Viel Spass – und gute Erholung!

Cademario TI

Distanz: 12 Kilometer

Dauer: 3:30 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir gehen in die Höhe im Tessin. Von Cademario wandern wir durch den Wald bis Arosio und entlang der Magliasina mit einer schönen Rundwanderung über Aranno zurück zum Ausgangspunkt. Unterwegs gibt's Ausblicke auf den Monte Lema und Monte Tamaro.

bild: manon Spiri

Die Wellness geniesst du danach im Kurhaus Cademario, ein Ort mit grandioser Aussicht im Aussenpool. Auf Reservation kannst du hier auch Termine für chinesische Medizin oder Energiebehandlungen buchen. Und ja: Bei Sonnenuntergang ist die Stimmung hier oben ein Traum.

Bild: Kurhaus Cademario

Wandervorschlag:

Charmey FR

Distanz: 7 Kilometer

Dauer: 2 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir machen diese Wanderung in der anstrengenderen Version von unten nach oben. So ist der Aufenthalt im Bains de la Gruyère dann auch richtig verdient. Aber ja, wirklich anstrengend ist's auch so nicht. Und die Jaunbachschlucht eh so eindrücklich, dass du die Mühen vergisst. Zum Schluss wanderst du dem Lac de Montsalvens entlang nach Charmey.

Der eindrückliche Moléson hinter dem Lac de Montsalvens. Bild: Myriam Heritier

Hier wartet das erwähnte Bains de la Gruyère auf dich. Vom Innenbecken hast du schon einen wunderschönen Blick in die Berge, im Aussenpool hast du den legendären Moléson vor den Augen.

Bild: Les Bains De La Gruyere

Wandervorschlag:

Chexbres VD

Distanz: 11 Kilometer

Dauer: 3 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

In der Lavaux kombinieren wir Wandern, Wein und Wellness. Von Chexbres aus spazieren wir durch die herrlichen Rebberge und durch Weindörfer wie Epesses. Verpasse auch den Marsens-Turm nicht, bevor wir einen U-Turn machen und vorbei an Rivaz bis Saint-Saphorin wandern. Insbesondere jetzt im Herbst eine geniale Gegend.

Bild: Aude Pidoux

Entspannen können wir danach im Le Baron Tavernier Spa. Die Anlage im Hotel wirkt luxuriös und bietet eine Oase der Ruhe. Den See siehst du von der Aussenterrasse. Achtung: Montag und Dienstag sind ausschliesslich für Hotelgäste.

Bild: Le Baron Tavernier

Wandervorschlag:

Crémines BE

Distanz: 12 Kilometer

Dauer: 4:30 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Bewaldete Weiden, die Schlucht Gore Virat und der Ausblick vom Mont Raimeux: Auf dieser Wanderung wirst du mit Highlights fast überschüttet. Du überwindest dabei allerdings auch fast 800 Höhenmeter, musst also bisschen fit sein. Am besten, du machst ein Picknick auf dem Bergkamm. Es hat aber auch Restaurants für die Verpflegung.

Bild: Aude Pidoux

Wellness geniesst du danach im Aquavirat. 2018 wurde diese doch grosse Anlage in so einem kleinen Dorf eröffnet. Ausser am Donnerstagmorgen ist dieses für die Öffentlichkeit zugänglich.

Bild: Aude Pidoux

Wandervorschlag:

Heiden AR

Distanz: 12 Kilometer

Dauer: 4 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Von Rorschach aus steigen wir auf nach Wienacht. Die Aussicht wird hier mit jedem Höhenmeter besser. Höhepunkt ist dann der Fünfländerblick, von wo aus du Vorarlberg, Bayern, Baden, Württemberg und die Schweiz siehst. Geniesse die Aussicht, bevor es zurück nach Grub SG geht und dann über die Hängebrücke nach Grub AR und bis Heiden.

Bild: Myriam Sauter

Das Appenzeller Heilbad befindet sich ausserhalb Heidens. Wer Lust hat, kann hier über den Kaienspitz zum Wellness, alternativ kannst du auch unten im Tal bleiben. Heiden war anfangs des 20. Jahrhunderts einer der berühmtesten Kurorte Europas. Spezialität des Heilbads ist die Ayurvedabehandlung.

Bild: Appenzellerland Tourismus AG/René Niederer

Wandervorschlag:

Nendaz VS

Distanz: 11 Kilometer

Dauer: 3 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wie wäre es mit einer schönen Suonen-Wanderung? Auf dieser Route von Haute-Nendaz aus wanderst du erst der Bisse du Milieu entlang ins Tal und dann eine Geländestufe weiter unten der Bisse d'en Bas zurück zum Ausgangspunkt. Auch hier gilt: Im Herbst ist die beste Saison.

Bild: Nadia Aeberli

Wie es der Name schon verrät, widmet sich auch das Spa des Bisses den Suonen. Eine der Wasserleitungen durchquert den Raum und schafft einen Wellnessparcours rund um das Thema. Auch hier gilt: Geniesse die Aussicht.

Bild: Nuno Acacio

Wandervorschlag:

Rigi Kaltbad LU

Distanz: 7 Kilometer

Dauer: 1:40 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Viele Wege führen nach Rigi Kaltbad. Wer es ganz gemütlich nehmen will, fährt mit der Zahnradbahn praktisch vor das Haus oder bis ganz zur Königin der Berge und wandert runter. Wir entscheiden uns für den Weg ab Rigi Scheidegg. Schwierig ist auch dieser Weg nicht, er ist gar hindernisfrei. Falls du bisschen anspruchsvoller wandern willst: Wandere über den Dossen.

Bild: Myriam Sauter

Die Blicke in die Innerschweizer Berge sind ja sowieso genial und wenn du jetzt im Herbst noch den Blick auf das Nebelmeer hast – Jackpot. Das Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad wartet mit einem beheizten Aussenpool auf dich. Übernachtungen sind hier natürlich auch möglich.

Bild: Aqua Spa Resorts AG

Wandervorschlag:

Saignelégier JU

Distanz: 19 Kilometer

Dauer: 5 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Zum Abschluss besuchen wir den Jura. Auf dem Hochplateau der Freiberge befindest du dich immer über 1000 Metern über Meer und die bekannten Waldweiden sind für Naturliebhaber ein Traum. Nimm unbedingt auch noch den Gipfel Sommêtres mit, von wo aus du natürlich bis nach Frankreich sehen kannst. Auf dem Rückweg verpassen wir zwar den Étang de la Gruère, aber auch der Étang des Royes wird dich verzücken (übrigens super auch im Winter mit Schnee).

Bild: Hadi Barkat

Den Tag ausklingen lassen kannst du danach im Jura Sport & Spa Resort. Im Aussenbereich mit zwei beheizten Becken kannst du auch im Winter wunderbar baden, im Innenbereich steht die Ruhe im Vordergrund. Und wer will: Du kannst im Hallenbad auch noch ein paar Längen schwimmen.

Bild: Jura Resort

Wandervorschlag:

