Dieses Wellness-Erlebnis gibt's bei unserem Punkt 9. Bild: Hürlimann Bad Zürich

Rauszeit

Diese 9 Wellness-Angebote sind genau das, was du zum Jahresabschluss brauchst

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir sollten uns in der hektischen Vorweihnachtszeit etwas Gutes tun. Darum kommen hier neun spezielle Wellness-Erlebnisse, bei welchen du die Seele baumeln lassen kannst.

Baden AG

Wir starten in der Wellness-Therme Fortyseven in Baden AG. Hier kannst du nicht nur in den Bädern körperlich entspannen, sondern seit Oktober 2023 auch im Geist zur Ruhe kommen. Dafür sorgt der «Achtsamkeitscoach», der in der Schweiz so einzigartig ist.

Die Informationen zu Achtsamkeits-Aspekten gibt's direkt auf dein Smartphone. Bild: Thermal Baden AG

In Zusammenarbeit mit Mindfulness Swiss (MBSR Verband Schweiz) entstand ein digital begleiteter Rundgang durch die Therme mit Tipps für mehr Achtsamkeit im Leben. Dieser gibt Tipps für den richtigen Umgang mit Stress, damit du diesen in Alltagssituationen besser bewältigen kannst. Verteilt auf zehn Stationen lernst du Achtsamkeitsaspekte kennen und kannst diese über einen QR-Code direkt üben.

Hier gibt's mehr Informationen.

Brienzersee BE

Hast du schon mal vom Hot Tug gehört? Also nicht vom heissen Topf, sondern vom heissen Schlepper? Es handelt sich hierbei um einen schwimmenden Hot Pot, mit welchem du auf dem Brienzersee (seit neustem auch auf dem Vierwaldstättersee in Buochs möglich) unterwegs bist. Du sitzt also im 38 Grad warmen Wasser, während dich der eiskalte Brienzersee umgibt.

Dein persönlicher Hot Pot mitten im Brienzersee. Bild: Pirate Bay Nautical Center Brienz , Interlaken Tourismus

Das Elektroboot steuerst du nach einer kurzen Einführung selbst und die Holzheizung regulierst du ebenfalls – somit kannst du das spezielle Wellness-Erlebnis während des ganzen Jahres erleben. Und damit du unterwegs nicht verhungern musst, kannst du auch Verpflegung mitnehmen.

Hier gibt's mehr Informationen.

Und so sieht das Ding von oben aus. Mit Holz für die Heizung und Fächern für Getränke und Esswaren. Bild: Pirate Bay Nautical Center Brienz , Interlaken Tourismus

Gonten AI

Mitten in Gonten steht das Appenzeller Huus, welches aus drei Hotels besteht: Das 3-Sterne-Hotel Huus Bären als Herzstück, das Huus Löwen für Familien und das 5-Sterne-Wellnesshotel Huus Quell.

Der Wellnessbereich im Huus Bären direkt unter dem Dach. Bild: Reto Guntli

Unter dem Dach des Huus Bären steht ein Saunabereich mit Dampfbad und Erlebnisduschen zur Verfügung. Am anderen Ende des Hauses kommen im Weinkeller auch Freunde eines guten Tropfens auf ihre Kosten.

Hier gibt's mehr Informationen.

Und ein Blick in den Weinkeller. Bild: Reto Guntli

Greppen LU

Eine private Wellnessanlage nur für dich und deine Liebsten? Das kannst du im Wellnesshüsli in Greppen haben. Sauna, Whirlpool, Kübeldusche oder Tauchfass – du kannst alles ausprobieren.

Der Ruhebereich mit dem grossen Whirlpool im grössten Raum. Bild: Wellnesshüsli.ch

In drei aneinander gebauten Kotas können sich maximal vier Gäste gleichzeitig entspannen und den Alltagsstress vergessen, ideal ist die Benützung zu zweit (es wird keine fremden Personen haben, wenn man zu zweit geht). Der kleine Aussenbereich ist geschützt vor fremden Einblicken. Dein Wellness-Erlebnis hier dauert drei bis vier Stunden und kann jeweils von Dienstag bis Sonntag während zwei Zeitfenstern gebucht werden. Übernachtungsmöglichkeit ist nicht vorhanden.

Hier gibt's mehr Informationen.

Und so sieht die Anlage von aussen aus. Bild: wellnesshüsli.ch

Les Verrières NE

Ein unvergessliches Erlebnis bietet auch das Hôtel les Cernets in Les Verrières weniger als einen Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Hier wird dir das Abenteuer «Tausendundein Stern» versprochen.

Das Saunafass steht dir zur Verfügung. Bild: Hotel les Cernets

Du kannst hier in normalen Zimmern, aber auch im Wohnfass übernachten. In einem dieser Fässer befindet sich die Sauna mit Panoramafenster in Richtung Berge.

Hier gibt's mehr Informationen.

Und so sieht dein Wohnfass aus, in welchem du übernachten kannst. Bild: Hotel les Cernets

Matt GL

Als eine der vielen Reaktionen auf den Wellness-Artikel für kleine Budgets erhielt ich auch den Tipp des Molkenbads im Gufel. Hoch über dem Glarner Sernftal wurde das Chalet Bergsicht 2019 neu erbaut und bietet einen herrlichen Ausblick auf die Tschingelhörner, das Martinsloch und den Vorab-Gletscher.

Hot Pot mit Aussicht: check. Bild: molkenbad.ch

Vier bis zehn Personen finden im Outdoor-Whirlpool Platz. Du kannst auch Raclette oder Fondue dazu buchen und Übernachtungen sind ebenfalls möglich.

Hier gibt's mehr Informationen.

St.Antönien GR

Wir besuchen nochmals ein Hotel und zwar das Hotel Madrisajoch in St.Antönien. Zehn Zimmer stehen hier zur Verfügung. Dazu wartet eine gemütliche Cheminée Lounge, ein Wellnessgrotto mit Arvenholzsauna und Physiotherm sowie ein Aussen-Hot-Pot auf dich.

Der Wellnessbereich im Madrisajoch. Bild: Hotel Madrisajoch

Das Haus mitten im kleinen Walserdorf ist der ideale Ort für alle, die Bergsport lieben und sich danach gemütlich erholen wollen.

Hier gibt's mehr Informationen.

Unterbäch VS

Mit «Hütten- & Naturerlebnisse zum Entschleunigen» preist der Anbieter seine Entschleunigungsoasen an. Egal ob in der Blockhütte oder der Moos-Alphütte: Hier kannst du während (mindestens) sieben Tagen runter kommen.

Die Moos-Alphütte auf rund 2000 Metern über Meer. Bild: projacks.ch

Angeboten werden Holz hacken, Hütten und Wellness einfeuern, Wasser holen, Brot backen und vor allem: entschleunigen.

Hier gibt's mehr Informationen.

Fühlt sich an wie irgendwo in Kanada: die Blockhütte in Unterbäch. Bild: projacks.ch

Zürich

Zum Abschluss bleiben wir in der grössten Stadt der Schweiz. Im Hürlimannbad & Spa kannst du jeden Monat Vollmondbaden. Erst gibt es das römisch-irische Spa-Ritual, dann kannst du den Blick auf die Stadt im Thermalbad geniessen. Die Bäder schliessen um 23.30 Uhr.

Das Dachbad auf dem Hürlimann-Areal. Bild: Hürlimannbad & Spa

Übrigens: Du kannst auch die Silvesternacht auf der Anlage verbringen. Champagner gibt's dann um Mitternacht im Infinity Dachbad.

Hier gibt's mehr Informationen.

Welches ist dein Lieblings-Wellness? Schreib es in die Kommentare!

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.