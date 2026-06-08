Diese 8 SAC-Hütten öffnen diesen Sommer nach dem Umbau wieder
Carschinahütte GR
Wiedereröffnung: 4. Juni
Umbauten: Totalsanierung, inkl. Umstellung auf Trockentoiletten (Reduktion Wasserverbrauch) und Neugestaltung Gäste- und Personalbereich.
Schlafplätze: alt 84, neu 63.
Seit letzter Woche ist die Hüttenrenovation abgeschlossen. Den ganzen Sommer 2025 war die beliebte Unterkunft im Prättigau schon zu.
Dammahütte UR
Wiedereröffnung: 13. Juni
Umbauten: Anbau Personalbereich, Umbau Küche, Umstellung auf Trockentoiletten (Reduktion Wasserverbrauch), Ausbau Wasserspeichervolumen, neue Gästeterrasse.
Schlafplätze: alt 20, neu 20.
In dieser Woche öffnet die Dammahütte nach grossem Umbau wieder. Seit Juni 2025 waren die Arbeiten im Gang. Wichtig war, dass der Charakter der bescheiden und selbstverständlich wirkenden Hütte bewahrt bleibt.
Doldenhornhütte BE
Wiedereröffnung: 14. Mai
Umbauten: Totalsanierung und Erweiterung, Neugestaltung Gäste- und Personalbereich.
Schlafplätze: alt 40, neu 40.
Die Hütte oberhalb von Kandersteg wurde total saniert und erweitert. Sie liegt auf der Seite des Spitzen Steins, oberhalb des Oeschinensees. Von diesem ausgehend bestehen seit 2019 besondere Gefahren durch Felsstürze und Murgänge. Die Doldenhornhütte liegt ausserhalb der Sperrzone und ist davon nicht betroffen. Aber informiere dich über aktuelle Einschränkungen bei deiner weiteren Tourenplanung.
Gelmerhütte BE
Wiedereröffnung: 14. Juni
Umbauten: Totalsanierung und Erweiterung, Neugestaltung Gäste- und Personalbereich.
Schlafplätze: alt 55, neu 50.
Auf 2412 Metern über Meer heisst die Gelmerhütte nach einer Totalsanierung und Erweiterung Gäste willkommen. Schlafplätze gibt es neu fünf weniger, dafür wurde der Komfort erhöht. Die Hütte lohnt sich übrigens auch für einen Tagesausflug und dann am Abend mit der spektakulären Gelmerbahn wieder zurück.
Mutthornhütte BE
Wiedereröffnung: 13. Juni
Umbauten: Ersatzneubau.
Schlafplätze: alt 100, neu 60.
Deutlich reduziert wurden die Schlafplätze der Mutthornhütte. In der alten Hütte fanden 100 Personen Platz, neu können noch 60 übernachten. Dafür ist der Bau an einem neuen Ort mitten (rund einen Kilometer westlich des alten Standorts) im UNESCO-Weltnaturerbe auf fast 2800 Metern über Meer die erste autarke Hütte des SAC. Erreichbar ist diese ausschliesslich über Gletscher, sie ist also nicht für Wanderer.
Camona da Terri GR
Wiedereröffnung: 12. Juni
Umbauten: Neugestaltung Gästezimmer (in der bestehenden Hütte) sowie Sanitäranlagen (im Anbau).
Schlafplätze: alt 110, neu 93.
Die Terrihütte ist eine der Hütten, von welchen man aus die Greina-Ebene entdecken kann. Am 12. Juni werden die Arbeiten im Innenbereich abgeschlossen sein. Übrigens: Gut zu beobachten sind hier am Abend Steinböcke.
Trifthütte BE
Wiedereröffnung: 28. Juni
Umbauten: Ersatzneubau.
Schlafplätze: alt 62, neu 60.
Eigentlich war der Neubau der Trifthütte für im Sommer 2025 mit Eröffnung für den Winter 2026 geplant. Ein halbes Jahr später soll es jetzt wirklich passen und nach der verheerenden Lawine im Januar 2021 wird sie am 28. Juni neu eröffnet. Auch der Hüttenweg soll bis dann bereit sein.
Cabane du Vélan VS
Wiedereröffnung: 27. Juni
Umbauten: Anbau mit Nebenräumen und Terrasse, Umstellung auf Trockentoiletten (Reduktion Wasserverbrauch), Umgestaltung Gästezimmer und Personalbereich.
Schlafplätze: alt 60, neu 44.
Schon 1993 wurde die markante Vélan-Hütte mit dem auffälligen Bug eines Schiffes oder stehenden Segel gebaut. Die Form bietet den Winden und Schneestürmen wenig Angriffsfläche. Die Form blieb auch beim Erweiterungsbaum erhalten. Allerdings werden neu 44 statt 60 Schlafräume bereit stehen.