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SAC-Hütten die ab Sommer 2026 wieder eröffnet werden

SAC Hütten Umbau Neubau Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Dammahütte SAC Pilatus
So wie hier bei der Dammahütte wurde viel (um-)gebaut bei den SAC-Hütten.Bild: SAC Pilatus
Rauszeit

Diese 8 SAC-Hütten öffnen diesen Sommer nach dem Umbau wieder

SAC-Hütten werden immer beliebter – und die Ansprüche der Gäste und Betreiber verändern sich. In diesem Sommer öffnen acht Hütten wieder, die einen mehr oder weniger grossen Umbau hinter sich haben.
08.06.2026, 13:0608.06.2026, 13:06
Reto Fehr
Reto Fehr
Inhaltsverzeichnis
Carschinahütte GRDammahütte URDoldenhornhütte BEGelmerhütte BEMutthornhütte BECamona da Terri GRTrifthütte BECabane du Vélan VS

Carschinahütte GR

Wiedereröffnung: 4. Juni
Umbauten: Totalsanierung, inkl. Umstellung auf Trockentoiletten (Reduktion Wasserverbrauch) und Neugestaltung Gäste- und Personalbereich.
Schlafplätze: alt 84, neu 63.

SAC Hütten Umbauten Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Carschinahütte SAC/Federico Benelli
Neue Schlafräume.Bild: SAC/Federico Benelli

Seit letzter Woche ist die Hüttenrenovation abgeschlossen. Den ganzen Sommer 2025 war die beliebte Unterkunft im Prättigau schon zu.

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SAC Hütten Umbauten Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Carschinahütte SAC/Federico Benelli
Die Carschinahütte im Winter.Bild: SAC/Federico Benelli

Immer wichtig:

Rauszeit
21 Punkte, damit du in SAC-Hütten nicht als Influencer entlarvt wirst

Dammahütte UR

Wiedereröffnung: 13. Juni
Umbauten: Anbau Personalbereich, Umbau Küche, Umstellung auf Trockentoiletten (Reduktion Wasserverbrauch), Ausbau Wasserspeichervolumen, neue Gästeterrasse.
Schlafplätze: alt 20, neu 20.

SAC Hütten Umbau Neubau Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Dammahütte SAC Pilatus
Bild: SAC Pilatus

In dieser Woche öffnet die Dammahütte nach grossem Umbau wieder. Seit Juni 2025 waren die Arbeiten im Gang. Wichtig war, dass der Charakter der bescheiden und selbstverständlich wirkenden Hütte bewahrt bleibt.

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SAC Hütten Umbau Neubau Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Dammahütte SAC Pilatus
Bild: SAC Pilatus
Was für Ausflugstipps willst du?
Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum: Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Doldenhornhütte BE

Wiedereröffnung: 14. Mai
Umbauten: Totalsanierung und Erweiterung, Neugestaltung Gäste- und Personalbereich.
Schlafplätze: alt 40, neu 40.

SAC Hütten Umbau Neubau Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Doldenhornhütte
Bild: Fabian Zobrist

Die Hütte oberhalb von Kandersteg wurde total saniert und erweitert. Sie liegt auf der Seite des Spitzen Steins, oberhalb des Oeschinensees. Von diesem ausgehend bestehen seit 2019 besondere Gefahren durch Felsstürze und Murgänge. Die Doldenhornhütte liegt ausserhalb der Sperrzone und ist davon nicht betroffen. Aber informiere dich über aktuelle Einschränkungen bei deiner weiteren Tourenplanung.

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SAC Hütten Umbau Neubau Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Doldenhornhütte
Bild: Fabian Zobrist
Berghütten sind oft ausgebucht und bleiben doch leer – SAC fordert neue Geldregel

Gelmerhütte BE

Wiedereröffnung: 14. Juni
Umbauten: Totalsanierung und Erweiterung, Neugestaltung Gäste- und Personalbereich.
Schlafplätze: alt 55, neu 50.

SAC Hütten Umbau Neubau Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Gelmerhütte SAC Brugg
Bild: SAC Brugg

Auf 2412 Metern über Meer heisst die Gelmerhütte nach einer Totalsanierung und Erweiterung Gäste willkommen. Schlafplätze gibt es neu fünf weniger, dafür wurde der Komfort erhöht. Die Hütte lohnt sich übrigens auch für einen Tagesausflug und dann am Abend mit der spektakulären Gelmerbahn wieder zurück.

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SAC Hütten Umbau Neubau Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Gelmerhütte SAC Brugg
Bild: SAC Brugg

Mutthornhütte BE

Wiedereröffnung: 13. Juni
Umbauten: Ersatzneubau.
Schlafplätze: alt 100, neu 60.

SAC Hütten Umbau Neubau Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Mutthornhütte
Die neu aufgebaute Mutthornhütte.Bild: ARC1706

Deutlich reduziert wurden die Schlafplätze der Mutthornhütte. In der alten Hütte fanden 100 Personen Platz, neu können noch 60 übernachten. Dafür ist der Bau an einem neuen Ort mitten (rund einen Kilometer westlich des alten Standorts) im UNESCO-Weltnaturerbe auf fast 2800 Metern über Meer die erste autarke Hütte des SAC. Erreichbar ist diese ausschliesslich über Gletscher, sie ist also nicht für Wanderer.

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SAC Hütten Umbau Neubau Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Mutthornhütte
Im Innern der Hütte.Bild: ARC1706
Das waren 2025 die beliebtesten SAC-Hütten

Camona da Terri GR

Wiedereröffnung: 12. Juni
Umbauten: Neugestaltung Gästezimmer (in der bestehenden Hütte) sowie Sanitäranlagen (im Anbau).
Schlafplätze: alt 110, neu 93.

SAC Hütten Umbauten Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Terrihütte Camona da Terri Gion A Caminada
Siehst du das Tümpeli links vor der Hütte? Da hatte es auch schon ein Schlauchboot drin.Bild: Gion A Caminada

Die Terrihütte ist eine der Hütten, von welchen man aus die Greina-Ebene entdecken kann. Am 12. Juni werden die Arbeiten im Innenbereich abgeschlossen sein. Übrigens: Gut zu beobachten sind hier am Abend Steinböcke.

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SAC Hütten Umbauten Renovationen 2026 Wiedereröffnung Rauszeit Terrihütte Camona da Terri Gion A Caminada
Die Gästezimmer wurden neu gestaltet.Bild: Gion A Caminada

Trifthütte BE

Wiedereröffnung: 28. Juni
Umbauten: Ersatzneubau.
Schlafplätze: alt 62, neu 60.

Trifthütte SAC-Hütten Rauszeit neue Hütten 2026
Nordansicht der neuen Trifthütte.Bild: Werkgruppe AGW

Eigentlich war der Neubau der Trifthütte für im Sommer 2025 mit Eröffnung für den Winter 2026 geplant. Ein halbes Jahr später soll es jetzt wirklich passen und nach der verheerenden Lawine im Januar 2021 wird sie am 28. Juni neu eröffnet. Auch der Hüttenweg soll bis dann bereit sein.

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Trifthütte SAC-Hütten Rauszeit neue Hütten 2026
Im neuen Winterraum der Hütte.Bild: Werkgruppe AGW
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen

Cabane du Vélan VS

Wiedereröffnung: 27. Juni
Umbauten: Anbau mit Nebenräumen und Terrasse, Umstellung auf Trockentoiletten (Reduktion Wasserverbrauch), Umgestaltung Gästezimmer und Personalbereich.
Schlafplätze: alt 60, neu 44.

Die Cabane du Vélan Rauszeit SAC-Hütten Wandern Velan Velan-Hütte
Auffällig war die Vélan-Hütte schon vor dem Anbau.Bild: Pays du St-Bernard

Schon 1993 wurde die markante Vélan-Hütte mit dem auffälligen Bug eines Schiffes oder stehenden Segel gebaut. Die Form bietet den Winden und Schneestürmen wenig Angriffsfläche. Die Form blieb auch beim Erweiterungsbaum erhalten. Allerdings werden neu 44 statt 60 Schlafräume bereit stehen.

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Cabane du Velan Rauszeit SAC Hütten
Blick in die Küche und den Essraum.Bild: Cabane du Vélan
Reto Fehr
Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz. Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.

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Zwei SAC-Hütten werden umgebaut – jetzt ist klar, wie sie aussehen werden
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Themen
Die beliebtesten SAC-Hütten 2025
1 / 3
Die beliebtesten SAC-Hütten 2025

Das Übernachten in einer SAC-Hütte gehört für viele Wander:innen zu einem perfekten Sommer dazu ☀️⛰️

👉 Das Jahr 2025 geht als das erfolgreichste Hüttenjahr in die Geschichte des Schweizer Alpen-Clubs SAC ein. Insgesamt wurden 409'000 Übernachtungen registriert, davon 319'000 im Sommer und 90'000 im Winter – und das, obwohl sieben Hütten ganz oder teilweise geschlossen waren. Besonders stark entwickelte sich die Wintersaison mit einem Plus von 25,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

👉 Zum vierten Mal in Folge durfte die Lämmerenhütte im letzten Jahr am meisten Gäste begrüssen. 10'053 Personen übernachteten 2025 in der Hütte, die an der Ostseite des Wildstrubel-Massivs im Kanton Wallis auf 2503 Metern über Meer liegt und Platz für 96 Gäste bietet. Dank der Gemmibahn von Leukerbad zum Gemmipass ist die Lämmerenhütte leicht zu erreichen und damit auch für Familien geeignet.

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So beurteilt ein SAC-Hüttenwart seine Work-Life-Balance
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