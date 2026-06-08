So wie hier bei der Dammahütte wurde viel (um-)gebaut bei den SAC-Hütten. Bild: SAC Pilatus

Rauszeit

Diese 8 SAC-Hütten öffnen diesen Sommer nach dem Umbau wieder

SAC-Hütten werden immer beliebter – und die Ansprüche der Gäste und Betreiber verändern sich. In diesem Sommer öffnen acht Hütten wieder, die einen mehr oder weniger grossen Umbau hinter sich haben.

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Carschinahütte GR

Wiedereröffnung: 4. Juni

Umbauten: Totalsanierung, inkl. Umstellung auf Trockentoiletten (Reduktion Wasserverbrauch) und Neugestaltung Gäste- und Personalbereich.

Schlafplätze: alt 84, neu 63.



Neue Schlafräume. Bild: SAC/Federico Benelli

Seit letzter Woche ist die Hüttenrenovation abgeschlossen. Den ganzen Sommer 2025 war die beliebte Unterkunft im Prättigau schon zu.

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Die Carschinahütte im Winter. Bild: SAC/Federico Benelli

Dammahütte UR

Wiedereröffnung: 13. Juni

Umbauten: Anbau Personalbereich, Umbau Küche, Umstellung auf Trockentoiletten (Reduktion Wasserverbrauch), Ausbau Wasserspeichervolumen, neue Gästeterrasse.

Schlafplätze: alt 20, neu 20.

Bild: SAC Pilatus

In dieser Woche öffnet die Dammahütte nach grossem Umbau wieder. Seit Juni 2025 waren die Arbeiten im Gang. Wichtig war, dass der Charakter der bescheiden und selbstverständlich wirkenden Hütte bewahrt bleibt.

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Bild: SAC Pilatus

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Doldenhornhütte BE

Wiedereröffnung: 14. Mai

Umbauten: Totalsanierung und Erweiterung, Neugestaltung Gäste- und Personalbereich.

Schlafplätze: alt 40, neu 40.

Bild: Fabian Zobrist

Die Hütte oberhalb von Kandersteg wurde total saniert und erweitert. Sie liegt auf der Seite des Spitzen Steins, oberhalb des Oeschinensees. Von diesem ausgehend bestehen seit 2019 besondere Gefahren durch Felsstürze und Murgänge. Die Doldenhornhütte liegt ausserhalb der Sperrzone und ist davon nicht betroffen. Aber informiere dich über aktuelle Einschränkungen bei deiner weiteren Tourenplanung.

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Bild: Fabian Zobrist

Gelmerhütte BE

Wiedereröffnung: 14. Juni

Umbauten: Totalsanierung und Erweiterung, Neugestaltung Gäste- und Personalbereich.

Schlafplätze: alt 55, neu 50.

Bild: SAC Brugg

Auf 2412 Metern über Meer heisst die Gelmerhütte nach einer Totalsanierung und Erweiterung Gäste willkommen. Schlafplätze gibt es neu fünf weniger, dafür wurde der Komfort erhöht. Die Hütte lohnt sich übrigens auch für einen Tagesausflug und dann am Abend mit der spektakulären Gelmerbahn wieder zurück.

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Bild: SAC Brugg

Mutthornhütte BE

Wiedereröffnung: 13. Juni

Umbauten: Ersatzneubau.

Schlafplätze: alt 100, neu 60.

Die neu aufgebaute Mutthornhütte. Bild: ARC1706

Deutlich reduziert wurden die Schlafplätze der Mutthornhütte. In der alten Hütte fanden 100 Personen Platz, neu können noch 60 übernachten. Dafür ist der Bau an einem neuen Ort mitten (rund einen Kilometer westlich des alten Standorts) im UNESCO-Weltnaturerbe auf fast 2800 Metern über Meer die erste autarke Hütte des SAC. Erreichbar ist diese ausschliesslich über Gletscher, sie ist also nicht für Wanderer.

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Im Innern der Hütte. Bild: ARC1706

Camona da Terri GR

Wiedereröffnung: 12. Juni

Umbauten: Neugestaltung Gästezimmer (in der bestehenden Hütte) sowie Sanitäranlagen (im Anbau).

Schlafplätze: alt 110, neu 93.

Siehst du das Tümpeli links vor der Hütte? Da hatte es auch schon ein Schlauchboot drin. Bild: Gion A Caminada

Die Terrihütte ist eine der Hütten, von welchen man aus die Greina-Ebene entdecken kann. Am 12. Juni werden die Arbeiten im Innenbereich abgeschlossen sein. Übrigens: Gut zu beobachten sind hier am Abend Steinböcke.

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Die Gästezimmer wurden neu gestaltet. Bild: Gion A Caminada

Trifthütte BE

Wiedereröffnung: 28. Juni

Umbauten: Ersatzneubau.

Schlafplätze: alt 62, neu 60.

Nordansicht der neuen Trifthütte. Bild: Werkgruppe AGW

Eigentlich war der Neubau der Trifthütte für im Sommer 2025 mit Eröffnung für den Winter 2026 geplant. Ein halbes Jahr später soll es jetzt wirklich passen und nach der verheerenden Lawine im Januar 2021 wird sie am 28. Juni neu eröffnet. Auch der Hüttenweg soll bis dann bereit sein.

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Im neuen Winterraum der Hütte. Bild: Werkgruppe AGW

Cabane du Vélan VS

Wiedereröffnung: 27. Juni

Umbauten: Anbau mit Nebenräumen und Terrasse, Umstellung auf Trockentoiletten (Reduktion Wasserverbrauch), Umgestaltung Gästezimmer und Personalbereich.

Schlafplätze: alt 60, neu 44.



Auffällig war die Vélan-Hütte schon vor dem Anbau. Bild: Pays du St-Bernard

Schon 1993 wurde die markante Vélan-Hütte mit dem auffälligen Bug eines Schiffes oder stehenden Segel gebaut. Die Form bietet den Winden und Schneestürmen wenig Angriffsfläche. Die Form blieb auch beim Erweiterungsbaum erhalten. Allerdings werden neu 44 statt 60 Schlafräume bereit stehen.

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Blick in die Küche und den Essraum. Bild: Cabane du Vélan