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Die Bordierhütte und Cabane d'Orny im Wallis werden vom SAC saniert

Cabane d&#039;Orny SAC-Hütte Projekt
So soll die Cabane d'Orny in Zukunft aussehen. Bild: Memento Architecture Sàrl, Sion

Zwei SAC-Hütten werden umgebaut – jetzt ist klar, wie sie aussen werden

Die Cabane d’Orny im Walliser Val Ferret und die Bordierhütte, oberhalb von Grächen auf dem Weg zum höchsten Wandergipfel der Schweiz, werden umgebaut. Jetzt ist auch klar, wie die beiden Hütten danach aussehen werden.
30.04.2026, 20:0530.04.2026, 20:05
Reto Fehr
Reto Fehr

Dass die Cabane d’Orny und die Bordierhütte eine Renovation benötigen, war klar. Jetzt ist entschieden, wie die Hütten umgebaut werden. In den Architektur-Wettbewerben setzten sich die Projekte «DELTA» für die Cabane d’Orny und «GRIGRI» für die Bordierhütte durch.

Cabance d&#039;Orny SAC-Hütte 2018
Ein Bild der Cabane d'Orny von 2018.Bild: Schweizerischer Alpenclub SAC

Beide Entwürfe überzeugten die Jury, weil sie den Charakter der bestehenden Hütten bewahren, die Abläufe im Betrieb verbessern und die Hütten sich stimmig in das bestehende Terrain integrieren. Umgebaut werden die beiden Hütten ab Frühling 2028. Die Inbetriebnahme ist Anfang 2029 vorgesehen.

Cabane d'Orny wird umfassend saniert

Die Cabane d’Orny der SAC-Sektion Diablerets soll umfassend saniert und erweitert werden. Die Hütte gilt als Ausgangspunkt für Hochtouren aus der Schweiz im Mont-Blanc-Massiv. Wanderer erreichen die Hütte am Fuss des Ornygletschers aus Champex-Lac in rund vier Stunden und können nach einer Übernachtung ins Val Ferret absteigen.

Cabane d&#039;Orny SAC-Hütte Grundriss
So soll die neue Cabane d'Orny aussehen.Bild: Memento Architecture Sàrl, Sion

Grund für die umfassende Sanierung sind insbesondere die nicht mehr normgerechten Sanitäranlagen, der über Jahre entstandene Erneuerungsbedarf sowie der Anspruch, die Hütte besser auf die heutige Nutzung auszurichten.

Cabance d&#039;Orny SAC-Hütte 2018
Der Innenraum 2018.Bild: Schweizerischer Alpenclub SAC

Die heutige Hütte stammt aus dem Jahr 1977, wurde später mehrfach ergänzt, aber nie umfassend erneuert. Besonders deutlich wird das bei den Toiletten und Waschanlagen: Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Ansprüchen, unter anderem wegen der direkten Ableitung des Abwassers. Mit dem Projekt «DELTA» wählte die Jury einen Entwurf, der die ursprüngliche Idee der Hütte aufnimmt und weiterentwickelt.

Cabane d&#039;Orny SAC-Hütte Projekt
Das wird der Innenraum nach der Sanierung sein.Bild: Memento Architecture Sàrl, Sion

Ausschlaggebend war unter anderem, dass sich die zukünftige Hütte stimmig in das bestehende Terrain einfügt. Die bestehende Dach-, respektive Tragstruktur sollte nach Möglichkeit erhalten bleiben und die heutige Hütte architektonisch aufgewertet werden.

Bordierhütte wird saniert und erweitert

Auch die Bordierhütte der SAC-Sektion Genevoise oberhalb des Riedgletschers zwischen dem Matter- und Saastal wird saniert und erweitert, weil sie den heutigen Anforderungen nur noch teilweise entspricht.

Bordierhütte SAC Projekt
Illustration der neuen Bordierhütte. Der Teil rechts ist die bestehende Hütte.Bild: Kompis Architectes, Genève

Die Hütte wurde in den letzten Jahren auch bei Wanderern beliebter. Seit ein paar Jahren wurde der Weg zum Gross Bigerhorn (3626 Meter über Meer) ausgebaut und zum höchsten Wandergipfel Europas. Für die Besteigung empfiehlt sich eine Übernachtung in der Bordierhütte.

Bordierhütte SAC Projekt
Im Innern der neuen Bordierhütte.Bild: Kompis Architectes, Genève)

Unser Besuch auf der Bordierhütte 2025:

Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen

Die Hütte wird mit der Sanierung auf die heutigen betrieblichen Anforderungen ausgerichtet, technisch erneuert und von heute 44 auf rund 55 bis 60 Plätze ausgebaut. Mit «GRIGRI» setzte sich ein Architekturprojekt durch, das die historische Hütte sorgfältig erweitert, die Topografie respektiert und die Räume klar und funktional organisiert.

Bordierhütte Parterre
So sieht der Grundriss der neuen Bordierhütte aus. Links die ursprüngliche Hütte.Bild: Kompis Architectes, Genève

Ein zentrales Argument für das Siegerprojekt war die Auseinandersetzung mit der Wiederverwendung vieler bestehender Bauteile aus der Erweiterung von 2010. Damit sollen Helikoptertransporte reduziert sowie Abfälle verringert werden. Diese Verbindung aus architektonischer Qualität, Pragmatismus und Ressourcenschonung überzeugte die Jury.

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Themen
Die beliebtesten SAC-Hütten 2025
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Die beliebtesten SAC-Hütten 2025

Das Übernachten in einer SAC-Hütte gehört für viele Wander:innen zu einem perfekten Sommer dazu ☀️⛰️

👉 Das Jahr 2025 geht als das erfolgreichste Hüttenjahr in die Geschichte des Schweizer Alpen-Clubs SAC ein. Insgesamt wurden 409'000 Übernachtungen registriert, davon 319'000 im Sommer und 90'000 im Winter – und das, obwohl sieben Hütten ganz oder teilweise geschlossen waren. Besonders stark entwickelte sich die Wintersaison mit einem Plus von 25,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

👉 Zum vierten Mal in Folge durfte die Lämmerenhütte im letzten Jahr am meisten Gäste begrüssen. 10'053 Personen übernachteten 2025 in der Hütte, die an der Ostseite des Wildstrubel-Massivs im Kanton Wallis auf 2503 Metern über Meer liegt und Platz für 96 Gäste bietet. Dank der Gemmibahn von Leukerbad zum Gemmipass ist die Lämmerenhütte leicht zu erreichen und damit auch für Familien geeignet.

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