Kugelbahnen mit Aussicht. Da haben die Kinder unendlich Spass. Bild: Arosa Lenzerheide

Rauszeit

Diese 8 Kugelbahn-Wege werden deine Kinder lieben

Wie kann ich meine Kinder zum Wandern motivieren? Mit Kugelbahnen! Diese gibt es mittlerweile an vielen Orten in der Schweiz. Oft kannst du die Holzkugel vor Ort kaufen und nach der kurzweiligen Wanderung mitnehmen.

Mehr «Schweiz»

Vor gut drei Jahren war ich mit meiner Frau und drei (noch eher kleinen) Kindern auf einem Kugelbahnenweg unterwegs. Wir unterschätzten die Distanz. Am Ende trug meine Frau ein Kind, ich zwei. Aber sobald wieder eine Kugelbahnanlage auftauchte, da war die Müdigkeit aus allen Knochen und die Kinder rannten und lachten den Bahnen entlang.

Ja, diese Kugelbahnen können ein Segen sein. Ich habe hier darum einige der schönsten herausgesucht – inklusive derjenigen, die länger war als gedacht. Weil sie wirklich super ist (Punkt 7).

Aletsch Arena VS

In der Aletsch Arena gibt es seit Juli 2023 die erste Kugelbahn beim Restaurant Bättmerhitta. Im Herbst 2024 kommen weitere dazu, welche sich im ganzen Gebiet verteilen: beim Restaurant Riederfurka, im Panoramarestaurant Bettmerhorn und bei der Buvette Moosfluh.

Die Kugelbahn bei der Bättmerhitta steht bereits. Bild: Aletsch Arena/Marco Schnyder

Geplant waren die Eröffnungen schon in diesem Sommer. Aber der Schnee und das ausserordentliche Wetter haben die Bauarbeiten verzögert. Aus der Aletsch Arena heisst es auf Anfrage: «Spätestens am 1. September sind alle in Betrieb.» Holzkugeln kannst du bei den vier Restaurants erwerben und behalten. Die Kugelbahnen bestehen aus Loopings und spannenden Elementen, die einen rasanten Spielspass für Gross und Klein versprechen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: Aletsch Arena/Marco Schnyder

Alp Catrina UR

Von Attighausen fährst du mit der Gondel hinauf zum Brüsti. Ab hier erreichst du die Alp Catrina in zehn Minuten auf einem einfachen, aber steilen Weg. Oben erwartet dich ein Seilpark für Kinder und sechs verschiedene Kugelbahnen entlang des Wanderweges.

Bild: brüsti-surenenpass.ch

Du kannst das alles in einer schönen Rundwanderung absolvieren, wo du auch noch an einem super Aussichtspunkt mit Sitzschaukel vorbeikommst. Wer die Bergidylle noch länger geniessen will: Übernachte im Gasthaus.

Hier gibt es mehr Informationen.

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Charmey FR

Auf dem Kinderhügel warten neun Holzkugelbahnen auf dich. Doch damit nicht genug: Es steht auch Material bereit, damit die Kinder einen eigenen Parcours bauen können.

So können die Kinder den Kugeln nachjagen. Bild: Marion Savoy

Holzkugeln sind bei der Ankunft an der Rezeption oder im Restaurant Les Dents-Vertes auf dem Gipfel der Skilifte erhältlich.

Hier gibt es mehr Informationen.

Kugelbahn und Aussichtspunkt in einem. Bild: Marion Savoy

Du willst die Schweiz von oben sehen? Rauszeit Solche Drohnen-Flüge in der Schweiz hast du wohl noch nie gesehen

Hasliberg BE

Fast ein bisschen ein Klassiker der Kugelbahnwege: die Anlagen am Hasliberg. Entlang des Wanderweges von der Mittelstation Bidmi zur Talstation Reuti stehen zwölf abwechslungsreiche Holzkugelbahnen, konstruiert von einheimischen Holzbaufirmen.

Die Kugelbahn wirkt endlos. Bild: Haslital Tourismus

Die reine Wanderzeit von Bidmi nach Reuti beträgt rund eine Stunde. Hier gibt es die Kugeln: an den Kassen der Bergbahnen und im Hotel Reuti (CHF 3.-/Stück).

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: Haslital Tourismus

Madrisa GR

Das ist zwar kein ganzer Kugelbahn-Weg, sondern einfach eine lange Kugelbahn inmitten eines grossen Spielplatzes. Willkommen bei Hannas Eier-Kugelbahn auf Madrisa bei Klosters.

Hier muss die Kugel durch. Bild: madrisa.ch

Mit der Bahn wird die Geschichte der Madrisa-Bande, bestehend aus Hanna, Klara, Emil, Zora und Sämmi, weitererzählt. Das Huhn Hanna soll durch die Kugelbahn wieder Freude am Eierlegen bekommen. Der Eintritt ins Madrisa-Land, einem riesigen Kinderspielplatz, ist im Preis des Bergbahnbillets inbegriffen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Unterwegs an der Kugelbahn. Bild: madrisa.ch

Scharmoin GR

Über 250 Laufmeter Holzrinnen sorgen bei der Mittelstation Scharmoin für ein Kugelbahn-Paradies bei der Lenzerheide.

Die Kugelbahn aus über 250 Laufmeter Holzrinnen in der Lenzerheide sorgt mit Verzweigungen und spielerischen Elementen für Spass bei den Kindern. Die Holzkugeln sind an den Murmeliautomaten der Bergbahnen sowie diversen Hotels erhältlich.

Direkt bei der Mittelstation: die Kugelbahnanlage. Bild: LMS | Max Schwarz

Und falls deine Kinder genug von den Kugelbahnen haben: Bei der Mittelstation gibt es auch einen kleinen Bikepark, wo Helme und Laufräder gratis zur Verfügung stehen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: Johannes Fredheim/Ferienregion Lenzerheide

Auch perfekt für Familienausflüge: Rauszeit Diese 9 Spielplätze bieten so eine fantastische Aussicht, da jubeln auch die Eltern

Verzascatal TI

Das ist die eingangs erwähnte Kugelbahn, die uns dann doch zu lang wurde. Oder eigentlich ist es so: Sie hat uns so gut gefallen, dass wir die Ausstiegspunkte einfach ignorierten. Denn die Bahnen mit Flaschenzügen, Seilbahnen oder Schleudern – und gar eine Wasserbahn – waren auch für uns Erwachsene ein Highlight.

Bild: Switzerland Tourism/Lorenz Richard

Schreiner Joe Scolari suchte eigentlich nur einen Weg, seine Kinder zum Wandern zu bewegen. Heute steht im Verzascatal wohl der längste Kugelbahnweg der Schweiz. Zwei Tage sollte man für die beiden Etappen mit insgesamt 23 Holzmurmelbahnen einrechnen – und bei der berühmten Brücke in Lavertezzo kommst du auch noch vorbei.

Holzkugeln gibt es in insgesamt zwölf Läden, Gastrobetrieben, Touristeninformationen und Automaten (CHF 9.-/Stück).

Hier gibt es mehr Informationen.

Wengen BE

Zum Abschluss wagen wir uns noch an die Kugelbahn-Challenge in Wengen. Zehn verschiedene Kugelbahnen stehen in und um Wengen und sie sind auf Wettkampf ausgelegt: Starte bei einer beliebigen Bahn und lass die Kugeln gleichzeitig los. Am Ende siehst du, welche Kugel gewonnen hat und kannst die Punkte notieren.

Welche Kugel hier wohl gewinnt? Bild: WENGEN TOURISMUS

Die Kugeln sind bei Wengen Tourismus, bei der Luftseilbahn Wengen-Männlichen, im Swiss Made Shop und im Hair Salon Gabi Lanz erhältlich. (ab CHF 4.-/Kugel)

Hier gibt es mehr Informationen.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz . Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.