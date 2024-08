Ganz grosses Kino: die Skisprungschanzen-Bahn. Du findest sie bei unserem Punkt 1. Bild: Engelberg-Titlis

Rauszeit

Ihr wollt mehr Kugelbahnen? Ihr kriegt mehr Kugelbahnen!

Kugelbahn-Wege scheinen einen Nerv zu treffen. Eigentlich logisch: Um Wander-Motivation muss man sich danach nicht mehr kümmern. Und selbst die Erwachsenen haben Spass an den Bahnen. Wir stellen dir nochmals acht vor.

Mehr «Schweiz»

Kürzlich präsentierte ich einige Kugelbahn-Wege. Die sind nicht nur für Familien grandios. Viele von euch kommentierten dort noch weitere Möglichkeiten. Darum kommt hier jetzt Teil 2 mit euren Inputs und weiteren Wegen.

Ich habe versucht, hier wieder tatsächliche Kugelbahn-Wanderwege zu sammeln. Aber es gäbe auch noch einzelne Bahnen, wie beispielsweise jene beim Wasserwald am Pizol, oder solche, die einfach ein Teil eines Themenwegs sind. Wie beim Erlebnisweg Brenzikofen bei Thun oder auf dem Munggeweg in Amden.

Auf dem Gurten steht beim Abenteuerspielplatz eine überdimensionale Tinguely-Maschine, wo die Kinder bei vielen Bahnteilen hebeln, drehen, kurbeln, rütteln und die bunten Kunststoffkugeln auf der Metallbahn immer weiter befördern können. Wer alles durchspielen will, ist rund eine Stunde beschäftigt. Eine kleinere Version davon gibt's übrigens am Fuss der Rodelbahn Pradaschier in Churwalden.

Aber wie gesagt: Kommen wir zu den Kugelbahn-Wegen.

Engelberg OW

Seit Sommer 2023 wartet auf dem Brunni-Gebiet der Holzkugelpfad auf dich. Auf dem Panoramaweg zwischen dem Härzlisee Brunni und dem Ristis sind sechs Kugelbahnen aufgestellt. Du kannst den Weg natürlich in beide Richtungen gehen.

Die Kugelbahn beim Härzlisee. Bild: Engelberg-Titlis

Eine Kugel kann für 7 Franken erworben werden. Du kannst den Weg auch mit der Globi-Schatzsuche kombinieren. Und falls die Kinder am Ende doch noch Energie übrig haben: Lass sie auf Globis Alpenspielplatz (inklusive Rodelbahn) austoben.

Hier gibt es mehr Informationen.

Laax GR

Auf dem neuen Senda dil Dragun – dem längsten Baumwipfelpfad der Welt – kannst du rund 1,5 Kilometer durch den Wald spazieren und die Bäume auf Augenhöhe erleben.

Ob es die Kugel hier wirklich ohne Unfall um den Baum schafft? Bild: @laax

Fünf (oder je nach Zählweise acht) Kugelbahn-Installationen sorgen zudem für Kurzweil. Die Kugeln kosten fünf Franken und du kannst sie beim Start in Laax Murschetg bemalen. Da hat's dann übrigens auch eine Kugelbahn für die Kinder (also eine Rutschbahn), die sich runterwindet.

Hier gibt es mehr Informationen.

Welche Kugel findet den schnellsten Weg? Und was baust du noch für eine Startrampe? Bild: @laax

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Lauchernalp VS

Ganze zehn Kugelbahnen sind im Baanwald zu finden. Von der Lauchernalp geht es dabei auf dem Loichi Kugelweg runter zur Freizeitanlage «Gsteinät» in Wiler.

Nicht nur darum sollte man alte Baumstrunke stehen lassen. Bild: Lötschental/Marco Schnyder

Für den gut fünf Kilometer langen Weg im Lötschental musst du mit rund 90 Minuten Wanderzeit rechnen. Aber dank den Bahnen wird die Zeit im Flug vergehen (oder viel länger dauern;-). Holzkugeln kosten fünf Franken und sind an verschiedenen Stellen erhältlich.

Hier gibt es mehr Informationen.

Wie lange es wohl dauert, bis die Kugel ganz unten ist? Bild: Lötschental/Marco Schnyder

Lieber Mais-Labyrinthe statt Holzkugeln: Rauszeit In diesen 9 Labyrinthen darfst du dich gerne verirren

Lenzburg AG

Rund um das Schloss Lenzburg (das auch einen Besuch lohnt) und durch die Stadt führt ein Kugelbahn-Weg mit sieben Stationen. Seit diesem Jahr gesellen sich auf der Märmelibahn noch acht Holzfiguren aus einer Lenzburger Sage. Abgerundet wird das Ganze mit 15 Sagen-Hörstationen.

Die Kugelbahnen sind hier bei den Hörspielstationen des Sagenzaubers integriert. Bild: Museum Burghalde/Sagenzauber

Für den 1,5 Kilometer langen Weg kannst du die Holzkugeln für zehn Franken im Shop des Museums Burghalde, in der Dépendance Seifi oder im Hotel Restaurant Ochsen erwerben. Und dann geht es auf der Doppelbahn, dem Drehlabyrinth oder der Balancebahn auch schon los.

Hier gibt es mehr Informationen.

Eine der Holzschnitzkünste auf dem Sagenweg. Bild: Museum Burghalde/Sagenzauber

Murgtal TG

Es muss nicht immer eine grosse Bergwanderung sein, damit es coole Kugelbahnen gibt. Auf der Rugelreise zwischen Frauenfeld und Matzingen kannst du entlang der Murg im Murgtal zwölf schöne Kugelbahnen erleben. Die Bahnen wurden erst im Juni 2024 eröffnet.

Unterwegs auf der Rugelreise. Bild: thurgau Tourismus

Du kannst hier eine Wanderung von 2,7 oder 6,3 Kilometern geniessen, so ist für alle etwas dabei. Du kannst die Wanderung auch in beide Richtungen absolvieren. Holzkugeln gibt's für fünf Franken an verschiedenen Verkaufsstellen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Darf natürlich nicht fehlen: der Stählibuckturm als Kugelbahn. Bild: Andreas Utzinger

Oberiberg SZ

In Oberiberg ist die Kugelbahn-Attraktion insgesamt 75 Meter lang. Diese teilt sich in zwei Teilstrecken. Der Rundweg dauert rund 45 Minuten.

Ein Spielplatz darf auch nicht fehlen. Bild: Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee AG

Kugeln sind am Automaten für zwei Franken erhältlich (bei der Bahn in der Michelmattstrasse). Achtung: Es kann nur ein Zweifränkler eingeworfen werden, bei Kleingeld wirft der Automat keine Kugel aus. Alternativ gibt's die Kugeln auch beim Tourismusbüro (Tschalunstrasse 1).

Hier gibt es mehr Informationen.

Wunderbar in die Landschaft eingebettet. Bild: Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee AG

Aktuell auch ein grosser Genuss: Rauszeit Diese 8 Bergseen sorgen während diesen Hitzetagen für Abkühlung

Romoos LU

Weiter geht es mit der Zyberlibahn im Zyberliland Romoos. Zirka 30 Meter lang wurde diese im Frühling 2011 erbaut. Sie gehört zur Gesamterlebniswelt Zyberliland, wo geheimnisvolle Bärgmandli über den Bärgmandli-Tritt die einzelnen Spielstationen verbinden.

Start der Kugelbahn im Zyberliland. Bild: UNESCO Biosphäre Entlebuch/Beat Brechbühl

Die Kugeln sind hier vor Ort deponiert und können im Korb wieder nach oben transportiert werden. Bitte schau, dass keine Kugeln aus Versehen in deinen Sachen landen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Die Kugelbahn ist rund 30 Meter lang. Bild: UNESCO Biosphäre Entlebuch/Beat Brechbühl

Seebodenalp SZ

Zum Abschluss geht es zu den Chugelbahnen auf der Seebodenalp. Hier hast du natürlich die grandiose Aussicht unterhalb der Rigi sowieso mit dabei, während du die elf Stationen besuchst.

Was bitte ist das für eine Kugelbahn?! Ob die funktioniert? Bild: Chugelbahnen Seebodenalp

Der Rundweg wird im Gegenuhrzeigersinn empfohlen. Die Holzkugeln können bei der Talstation der Luftseilbahn Seebodenalp, am Chugelautomaten bei der Infotafel oder in Alpwirtschaften auf der Seebodenalp gekauft werden.

Hier gibt es mehr Informationen.

Nicht alle Bahnen sind hier aus Holz. Bild: Chugelbahnen Seebodenalp

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz . Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.