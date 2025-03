Dieser schöne Marathon hat einen traurigen Hintergrund. Mehr dazu bei Punkt 3. Bild: Gondo Marathon

Der Winterspeck soll weg? Dann wage mal diese sportlichen Challenges

Der Frühling schickt die ersten Boten, aber der Winterspeck ist noch da. Um diesen loszuwerden, lohnt es sich, ein Ziel zu setzen. Wir haben da acht Vorschläge – die sich auch mit Blick auf die Landschaft lohnen.

Es ist verflixt: Wenn der Frühling die ersten Boten schickt, schwindet langsam die Motivation für sportliche Vorsätze, die du dir nach den Weihnachtstagen vielleicht gesetzt hast. Oder vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sich gerne sportliche Challenges setzen?

Oder du hast einfach Spass an der Bewegung und willst gerne etwas Aussergewöhnliches erleben. Dann habe ich für dich hier einige sportliche Events, die du dieses (oder nächstes Jahr) anpacken könntest. Du wirst dabei auch neue (Welt-)Gegenden entdecken. Aber Achtung: Für die meisten bedeutet dies auch eine entsprechende Vorbereitung.

Hadrian's Wall 🇬🇧

Weil wir hier bei Rauszeit sind, beginnen wir mit Wandern. Aber für einmal begnügen wir uns nicht mit einem Tagesausflug, sondern nehmen eine Weitwanderung unter die Füsse.

Unterwegs über die Hügel im Norden Englands. Bild: Shutterstock

Optionen gibt es da viele. Die Via Alpina oder Via Berna sind in der Schweiz wohl jedem ein Begriff. Dazu kommen diverse europäische Fernwanderwege. Wir machen hier nur ein Stück in der Nähe des Fernwanderwegs E2 und wandern etwas südlicher dem Hadrianswall entlang von der Irischen See bis zur Nordsee.

Was für ein Bauwerk. Und das auf 135 Kilometern. Bild: Shutterstock

Der Wall ist Grossbritanniens grösste römische Ausgrabungsstätte und zählt seit 2003 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Früher bildete er die Grenze zwischen dem römischen Britannien und Kaledonien. Für die 135 Kilometer brauchst du im Normalfall rund acht Tage. Beachte aber, dass du da einiges planen musst, teilweise sind die spärlichen Unterkünfte lange im Voraus ausgebucht.

Hier gibt's mehr Informationen.

Transviamala🇨🇭

Wir legen bisschen an Tempo zu und kommen in die Schweiz. Hier finden die Transruinaulta und die Transviamala jeweils im Oktober statt.

Unterwegs in der Transviamala. Bild: transviamala.ch

Bei der Transruinalta bewältigst du einen Trail-Marathon durch zwei Schluchten und drei Täler. Am Sonntag lockt dann der traditionsreiche Transviamala, welcher «nur» über 19 Kilometer durch die sagenumwobene Schlucht bei Thusis führt. Du bist hier unter anderem auf alten Säumerpfaden unterwegs und der Lauf wurde schon mehrmals zum schönsten der Schweiz gekürt.

Und das ist ein Streckanabschnitt des Transruinaulta-Trails. Bild: transviamala.ch

An beiden Tagen sind auch kürzere Strecken möglich. Wer will, kann die beiden Läufe kombinieren und sich zur Schluchtenkönigin (lange Distanz) oder zum Schluchtenprinzen krönen (kürzere Distanz).

Nächste Austragung ist am 18./19. Oktober 2025. Hier gibt's mehr Informationen.

Gondo Marathon🇨🇭

Im Oktober 2000 ereignete sich ein schreckliches Unglück in Gondo am Simplonpass. In Gedenken an den Erdrutsch wird seit 2002 ein Gedenkrennen durchgeführt: der Gondo-Marathon. Es ist der einzige Zweitages-Doppelmarathon der Schweiz.

Was für eine Landschaft! Bild: Gondo Marathon

Während zwei Tagen werden dabei 84 Kilometer und 4200 Höhenmeter bewältigt. Auch hier gibt es die Möglichkeit für kürzere Strecken, für Teams (Stafette) oder einfach ein Plauschanlass.

Die nächste Durchführung ist am 2./3. August 2025. Hier gibt's mehr Informationen.

Das war der Ursprung des Gondo-Marathons: Vor 20 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo

Dolomiti Superbike 🇮🇹

Du bist mehr der MTB-Typ? Da gibt es ja verschiedene Formate und Rennen in der Schweiz und auch international. Eines der bekanntesten ist das Dolomiti Superbike im Juli.

Bild: Dolomiti Superbike

Im Südtirol radeln dann tausende Profis und Hobbyfahrer durch die eindrückliche Landschaft. Der Hauptanlass ist am Samstag, am Sonntag gilt es noch für die Kids ernst. Und ja: Auch für E-Bikes hat es Platz.

Die nächste Austragung ist am 12. Juli 2025. Hier gibt's mehr Informationen.

Race around Rwanda 🇷🇼

Wir wechseln den Kontinent. Afrika wird ja im September erstmals die Rad-WM austragen. Und Ruanda hat für Velofans auch noch andere Möglichkeiten zu bieten. So ist das «Race around Ruanda» ein Bick-Packing-Rennen über 1000 Kilometer.

Bike-Packing in Ruanda – nicht nur schön, sondern auch ein Abenteuer. Bild: racearoundrwanda.com

Das Rennen ist also ein Self-Supported-Event. Alles, was du mitnimmst, musst auf deinem Bike befestigen. Empfohlen wird hier übrigens ein Gravel Bike, aber einige Teilnehmer sind mit Mountainbikes unterwegs.

Hier wird die «grosse» Rad-WM 2025 nicht durchführen. Bild: racearoundrwanda.com

Insgesamt hast du für das Rennen maximal 6 Tage und 15 Stunden Zeit. Dazwischen musst du aber auch die Check-Points innerhalb der Zeitlimits passieren. Das Rennen 2025 ist schon vorbei, du hast also noch Zeit, um zu trainieren.

Die nächste Ausgabe findet vom 1. bis 7. Februar 2026 statt. Hier gibt's mehr Informationen.

Wär vielleicht auch mal was: Als erster Frau gelingt ihr der härteste (und schrägste) Ultra-Marathon der Welt

Gravel Burn 🇿🇦

Wir bleiben in Afrika und auch auf dem Gravel Bike. In diesem Jahr feiert das Gravel Burn in Südafrika statt. In der Region der Garden Route und der Great Karoo fahren während sieben Tagen die Teilnehmer um die Wette.

Bild: gravel-burn.com

Von der Küste durch Wälder, die Halbwüste und die afrikanische Bushlandschaft werden dabei 850 Kilometer zurückgelegt. Übernachten kannst du in Camps, Essen wird zubereitet und dein Velo kannst du waschen und reparieren lassen. Übrigens: Die Macher riefen vor Jahren schon das Cape Epic ins Leben, das heute als Tour-de-France der Mountainbiker gilt.

Die nächste Ausgabe findet vom 26. Oktober bis 1. November 2025 statt. Hier gibt's mehr Informationen.

Bild: gravel-burn.com

Auch in Südafrika, aber mit dem Mountainbike: Unglaubliche Geschichten Was die Profis leisten, ist fantastisch. Aber was diese Hobby-Biker beim Cape Epic vollbringen, übertrifft alles

Seeüberquerung Lago Maggiore🇨🇭🇮🇹

Wir kehren in die Schweiz zurück und wagen uns ins Wasser. Schwimmen ist ja grossartig, vielleicht einer der einfachsten Offline-Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Aber das nur nebenbei. Seeüberquerungen sind vielerorts möglich.

Kurz nach dem Start in Dirinella. Bild: Ascona-Locarno Turismo/Silvano Baccalà

Für gute Schwimmer ein schönes Erlebnis ist sicher diejenige von Dirinella, direkt an der Grenze zu Italien ans Nordufer des Lago Maggiore in Brissago. Du schwimmst da rund 3800 Meter, solltest also ein guter Schwimmer sein, und überquerst im See kurz die Grenze nach Italien. Die maximale Schwimmzeit ist aus Sicherheitsgründen auf zwei Stunden begrenzt, aber ansonsten ist der Event nicht kompetitiv.

Die nächste Durchführung ist am 1. August 2025. Hier gibt's mehr Informationen.

Birkebeinerrennet 🇳🇴

Zum Abschluss geniessen wir noch einmal den Schnee. Das Birkebeinerrennet von Rena nach Lillehammer ist eines der legendärsten Langlaufrennen (sseit 1932). Die 54 Kilometer in klassischer Technik musst du mit einem mindestens 3,5 Kilo schweren Rucksack absolvieren.

Unterwegs durch die Landschaft vor Lillehammer. Bild: proxcskiing.com

Die Geschichte des Laufs beruft sich auf die erfolgreiche Flucht der Birkebeiner, die den Königssohn Hakon Hakonsson auf dieser Strecke nach Lillehammer in Sicherheit brachten. Der Rucksack ist dabei symbolisch für den damals rund eineinhalbjährigen Prinzen.

Das «Birken» erfreut sich grosser Beliebtheit. Die Startplätze sind oft schnell weg. Darum kannst du da wohl frühestens 2026 teilnehmen – genügend Zeit also, um zu trainieren. Und ja: Auch hier sind kürzere Varianten möglich.

Der nächste Event ist am 15. März 2025, die Ausgabe 2026 findet am 14. März statt. Hier gibt's mehr Informationen.