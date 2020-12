Schweiz

Das sind Impfstarts in den Kantonen – Luzern startet als erster



Nach der Zulassung des ersten Impfstoffes gegen Covid-19 in der Schweiz haben die Kantone die Vorbereitungen für ihre Impfkampagnen beschleunigt. Schweizweiter Impfstart ist der 4. Januar 2021. In einzelnen Kantonen soll bereits früher geimpft werden. Einige nannten konkrete Daten für den Impfstart:

Luzern

Der Kanton Luzern startet seine Kampagne nach Aussagen des Gesundheitsdirektors am 23. Dezember. Laut Martin Pfister, Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren-Konferenz (ZGKD), wären die anderen Zentralschweizer Kantone URI, SCHWYZ, ZUG, NIDWALDEN und OBWALDEN grundsätzlich auch bereit für diesen Termin und wollten sobald wie möglich mit Impfen beginnen.

Basel-Stadt

Der Kanton Basel-Stadt beginnt nach Angaben des Gesundheitsdepartements am 28. Dezember mit den ersten Impfungen gegen Covid-19. Geimpft würden in einer ersten Phase Personen ab 65 Jahren mit Wohnsitz in Basel-Stadt sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen.

Freiburg

Der Kanton Freiburg startet nach Angaben der Gesundheitsdirektion am 28. Dezember mit dem Impfprogramm in Heimen. Am 15. Januar soll das erste öffentliche Impfzentrum den Betrieb aufnehmen.

Wallis

Der Kanton beginnt nach Weihnachten mit den Covid-19-Impfungen von Risikopersonen. Nach Angaben von Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten ist als Starttermin der 28. Dezember geplant.

Tessin

Der Kanton Tessin meldete am Wochenende einen Impfstart für den 4. Januar 2021.

Solothurn

Planung und Vorbereitung im Kanton Solothurn sind laut der Sprecherin des Regierungsrates auf die Woche ab dem 4. Januar ausgerichtet.

Neuenburg

Der Kanton Neuenburg hat den 4. Januar im Visier, will aber den Start der Kampagne eventuell vorziehen.

Jura

Mit dem Impfen beginnen will auch der Kanton Jura am 4. Januar, allerdings erst bei besonders vulnerablen - verwundbaren - Personen, zum Beispiel in Alters- und Pflegeheimen. Das kantonale Zentrum wird nach Einschätzung der Behörden nicht vor dem 18./20. Januar startklar sein.

Zürich

Der Kanton Zürich beginnt am 4. Januar mit den Corona-Impfungen. Weil der Impfstoff am Anfang nur begrenzt verfügbar ist, kommen Zürcherinnen und Zürcher über 75 Jahren als erste zum Zug.

St. Gallen

Kanton St. Gallen beginnt am 4. Januar mit dem Impfen -wie die meisten Ostschweizer Kantone. Darauf haben sich die zuständigen Gesundheitsdirektoren am Montag in einer Skype-Sitzung geeinigt. St. Gallen startet seine Impfkampagne in den Alters- und Pflegeheimen.

Aargau

Der Kanton Aargau beginnt am 5. Januar mit den ersten Corona-Impfungen. Das Impfangebot wird gestaffelt aufgebaut. Erste Impfzentren werden den beiden Kantonsspitäler Aarau und Baden angegliedert. Immobile Personen in Heimen werden von mobilen Teams geimpft.

Bern

Der Kanton Bern beginnt mit den Impfungen am 11. Januar 2021 in den Zentren Bern-Insel, Bern-Wankdorf, Tavannes, Thun und Interlaken. Am 14. Januar wird das Impfzentrum in Burgdorf eröffnet, am 18. Januar werden jene in Biel und Langenthal starten. In Langnau im Emmental wird es am 25. Januar soweit sein.

Waadt

Im Kanton Waadt geht es offiziell am 11. Januar los. Der Kanton prüft am Montag, ob er den Termin vorziehen will.

Graubünden

Der Kanton Graubünden bereitet sich auf einen Impfstart Mitte Januar vor, wie die Kommunikationsstelle mitteilte.

Genf

Der Kanton Genf will am Dienstag mitteilen, wann er seine Kampagne zu starten gedenkt.

