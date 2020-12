Schweiz

Coronavirus

Corona-Impfung Schweiz pro Kanton: Start, Reihenfolge und Ort



Dann kannst du in deinem Kanton die Corona-Impfung erwarten – und hier wirst du geimpft

Nach der Zulassung des ersten Impfstoffes gegen Covid-19 in der Schweiz haben die Kantone die Vorbereitungen für ihre Impfkampagnen beschleunigt. Schweizweiter Impfstart ist der 4. Januar 2021. In einzelnen Kantonen soll bereits früher geimpft werden. Einige nannten konkrete Daten für den Impfstart. Hier eine kantonale Übersicht dazu, wann die Kantone beginnen, in welcher Reihenfolge geimpft wird und wo diese stattfindet:

Aargau

Start: 5. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen

Ort: Kantonsspitäler Aarau und Baden

Appenzell Ausserrhoden

Start: 4. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen

Ort: Keine Angaben

Appenzell Innerhoden

Start: 4. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen

Ort: Hausarztpraxen und Spital Appenzell

Basel-Land

Start: Eventuell bereits 28. Dezember, sonst 4. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen

Ort: Informationen folgen noch

Basel-Stadt

Start: 28. Dezember 2020

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Basler Messezentrum

Bern

Start: 11. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Inselspital sowie weitere kantonale Impfzentren in Bern-Wankdorf, Tavannes, Thun und Interlaken.

Fribourg

Start: Mitte Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Zuerst in Pflege- und Altersheimen dezentral, später soll ein öffentliches Impfzentrum den Betrieb aufnehmen.

Genf

Der Kanton Genf hat sich noch nicht für einen Impfplan entschieden. Updates findest du auf der Kantonswebsite.

Glarus

Start: 4. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Impfzentrum in Ennenda

Graubünden

Start: 4. Januar

Reihenfolge:

Menschen in Alters- und Pflegeheimen Die weitere Reihenfolge wird noch bekannt gegeben

Ort: Dezentral

Jura

Start: 4. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Zuerst in Alters- und Pflegezentren. Ein kantonales Impfzentrum soll ab 18. Januar den Betrieb aufnehmen.

Luzern

Start: 23. Dezember

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Impfzentrum in Luzern, weitere sollen folgen. Arztpraxen und Apotheken sollen ebenfalls ab einem späteren Zeitpunkt impfen können.

Neuchâtel

Start: 4. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Keine Angaben

Nidwalden

Start: Die ersten Impfdosen sollen noch vor Weihnachten verabreicht werden. Die eigentliche Impfaktion startet jedoch Anfang 2021. Flächendeckendes Impfen ist für den Frühling 2021 geplant.

Reihenfolge:

Personen über 65 Jahren mit Vorerkrankung Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und weitere Risikopatienten Mitbewohner von Risikopatienten Alle übrigen

Ort: Impfung erfolgt dezentral über Arztpraxen und Apotheken

Obwalden

Start: 4. Januar für Risikopatienten. Alle übrigen sollen im Frühjahr folgen.

Reihenfolge:

Personen über 75 Jahre mit Vorerkrankung in Pflegeheimen Weitere Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Enge Kontakte von Risikopatienten Personen mit hoher Ansteckungsgefahr Alle übrigen

Ort: Dezentral

St. Gallen

Start: 4. Januar für Risikopatienten. Im Mai soll die Impfung für alle zugänglich werden.

Reihenfolge:

Bewohner von Pflege- und Altersheimen Gesundheitsfachpersonen in den Spitälern und Spitex Weitere Risikopatienten sowie deren Betreuung Breite Bevölkerung

Ort: Zuerst soll dezentral in den Pflegeheimen geimpft werden. Dann in den Spitälern und in Impfpraxen und ab Mai schliesslich bei Hausärzten/Apotheken. Eventuell werden grosse Impfzentren errichtet, darüber entscheidet der Kanton noch.

Schaffhausen

Start: Januar 2021.

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal und enge Kontakte von Risikopatienten Breite Bevölkerung

Ort: Zuerst dezentral über mobile Equipen, dann wird ein Impfzentrum in Schloss Charlottenfels in Neuhausen errichtet.

Schwyz

Der Kanton Schwyz macht im Moment noch keine Angaben zur Impfstrategie. Für Updates besuch die Kantonswebsite.

Solothurn

Start: 4. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal und Betreuer von Risikopatienten Enge Kontakte von Risikopatienten Personen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Der Kanton richtet ein grosses Impfzentrum in der Rythalle in Solothurn ein. Ab Februar sollen zwei weitere Zentren in Breitenbach und Olten folgen.

Thurgau

Der Kanton Thurgau macht im Moment noch keine Angaben zur Impfstrategie. Für Updates besuch die Kantonswebsite.

Tessin

Start: 4. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt Mitbewohner von Risikopatienten Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Keine Angaben

Uri

Start: Erste Januarwoche

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und Betreuer von Risikopatienten Haushaltsmitglieder von Risikopatienten Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Keine Angaben

Wallis

Start: 28. Dezember

Reihenfolge:

Risikogruppen Weitere Abstufung soll noch bekannt gegeben werden

Ort: Keine Angaben

Waadt

Start: 11. Januar

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und Betreuungspersonal von Risikopatienten Haushaltsmitglieder von Risikopatienten Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Keine Angaben

Zug

Start: Erste Januarhälfte 2021

Reihenfolge:

Risikopatienten Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und Betreuer von Risikopatienten Haushaltsmitglieder von Risikopatienten Personen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko Alle übrigen Erwachsenen

Ort: Impfzentrum im «Gewerbepark an der Lorze» auf dem Spinnereiareal in Baar, dezentrale Lösung für Risikopatienten, später dann in Apotheken und Arztpraxen

Zürich

Start: 4. Januar, ab zweitem Quartal dann breite Bevölkerung

Reihenfolge:

Risikopatienten über 75 Jahre Risikopatienten über 65 Jahre Risikopatienten unter 65 Jahre Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und Betreuer von Risikopatienten Haushaltsmitglieder von Risikopatienten Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko Alle anderen Erwachsenen

Ort: Ab 11. Januar dezentral in Alters- und Pflegeheimen, dann in Hausarztpraxen. Ab dem zweitem Quartal richtet der Kanton mehrere Impfzentren ein. Eines in der Stadt Zürich und drei weitere auf Kantonsgebiet.

