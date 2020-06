Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: In diese europäischen Länder dürfen Schweizer reisen



In diese europäischen Länder dürfen Schweizer Touristen reisen

Am 15. Juni öffnet die Schweiz ihre Grenzen für Menschen aus der EU und aus dem Schengenraum. Aber wohin dürfen Schweizer reisen Mitte Juni? Ein Überblick.

Nachdem die meisten Staaten in Europa das Coronavirus einigermassen gut unter Kontrolle haben, folgten heute viele Grenzöffnungen. Bisher liessen die meisten Länder nur Personen mit dem entsprechenden Pass einreisen – oder wenn sie aus beruflichen oder familiären Gründen einreisen wollten.

Das erste Land, das seine Grenzen zu touristischen Zwecken geöffnet hat, war Italien am 3. Juni 2020. Knapp zwei Wochen später folgen jetzt viele weitere Grenzen. So dürfen in der Schweiz wohnhafte Personen, die auch den Schweizer Pass besitzen, ab sofort wieder in sämtliche Nachbarländer ohne dringende Gründe einreisen.

Die folgende Karte zeigt in grün die Länder, in denen eine Einreise möglich ist – teilweise mit obligatorischer Quarantäne (hellgrün) oder bei einem negativen Testresultat (Zypern). Durch Antippen eines Landes erscheinen allfällige zusätzliche Einreisebestimmungen oder andere Details.

Datenquelle Wir haben die Daten auf den Behörden-Webseiten der entsprechenden Länder und auf travelnews.ch recherchiert. Sie stammen vom 15. Juni 2020.



Hast du aktuellere Informationen zu einem Land? Dann melde dich gerne unter lea.senn@watson.ch.

Hier eine Auflistung der Länder in alphabetischer Reihenfolge, gruppiert nach Art der Einreisebestimmung:

Einreise möglich

Albanien

Belgien

Bulgarien

Deutschland

Estland

Frankreich

Griechenland

Island (nach positivem Testresultat bei Ankunft)

Italien

Kosovo

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Niederlande

Österreich

Portugal

Schweden

Serbien

Slowakei

Slowenien

Tschechische Republik

Weissrussland



Einreise möglich mit negativem Testresultat

Zypern

Einreise möglich, Quarantänepflicht bei Ankunft

Irland

Rumänien

Ungarn

Vereinigtes Königreich​

Einreise nicht möglich, Öffnungsdatum bekannt

Georgien (Öffnung am 1. Juli)

Malta (Öffnung am 1. Juli)

Norwegen (Öffnung spätestens am 20. August)

Spanien (Öffnung am 21. Juni)​

Einreise nicht möglich, Öffnungsdatum noch unbekannt

Aserbaidschan

Bosnien und Herzegowina

Dänemark

Finnland

Montenegro

Polen

Russland

Ukraine​

