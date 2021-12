Das sagen die Kantone zu den Massnahmen: Einigkeit nur bei der Maskenpflicht

Der Kanton Graubünden fordert neben einer Zertifikatspflicht im Privaten und im Freien auch eine 2G-Pflicht (geimpft oder genesen) in Diskotheken ohne Maskentragpflicht. Weiter hielt die Regierung in ihrer Antwort an den Bund fest, dass man eine generelle 2G-Regel prüfen sollte , sofern die geplanten Massnahmen keine Wirkung zeigen würden.

Ebenfalls gutgeheissen wird in der Ostschweiz die Sitzpflicht in Restaurants und Clubs. Während diese im Kanton Baselland auf Ablehnung stösst, wird sie im Aargau bereits ab Samstag eingeführt. Eine Kapazitätsbeschränkung lehnen sowohl der Aargau als auch Baselland ab.

Bei den Massnahmen am Arbeitsplatz halten die meisten Kantone die allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen für sinnvoll .

Spucktest an einer Schule in Kilchberg ZH.

Masken, Zertifikat, Homeoffice-Pflicht – so will der Bundesrat die Corona-Welle brechen

Die Zürcher Spitäler sind voll. Ein Berner Intensivmediziner schlägt Alarm: Es werde zu Triagen kommen. Einige Krankenhäuser zeigen sich vorbereitet. Expertenteams sollen im schlimmsten Fall Triage-Entscheide treffen.

Die Schweiz: Sie ist im Krisenmodus. Einerseits wegen Omikron. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) teilte gestern mit, dass die Virusmutation in drei Fällen nachgewiesen worden ist. In Basel ist ein 19-jähriger Doppeltgeimpfter betroffen. Da der Gymnasiast Teil einer Choraufführung war, mussten rund 100 Kontaktpersonen in die Quarantäne geschickt werden. Je ein Omikron-Fall wurde zudem in den Kantonen Baselland und Genf nachgewiesen.