Taskforce gibt Abschätzung ab – Berset: «Mit Prognosen können wir nicht arbeiten»

Alain Berset am Mittwoch im SRF: «Mit Prognosen können wir nicht arbeiten.»

Alain Berset am Mittwoch im SRF: «Mit Prognosen können wir nicht arbeiten.» Bild: keystone

Die Taskforce publizierte diese Woche Abschätzungen zum Verlauf der Omikron-Welle. Bundesrat Alain Berset gab tags darauf ziemlich deutlich zu verstehen, was er davon hält.

Das Masken-Déjà-Vu: Wieso will das BAG keine FFP2-Masken empfehlen?

Am Dienstag veröffentlichte wissenschaftlichen Covid-Taskforce des Bundes ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage. «Wenn die Ansteckungen mit gleichbleibender Rate weiter zunehmen, dann werden bis Ende Februar mehr als die Hälfte der Menschen in der Schweiz infiziert werden», heisst es im wissenschaftlichen Update.

Die zahlreichen Ansteckungen haben laut der Taskforce Konsequenzen für die Spitäler. Innert einer einzigen Woche könne die Zahl der hospitalisierungs-bedürftigen Personen auf 2'500 bis 10'000 Personen steigen. Auch der Druck auf die Intensivstationen dürfte zunehmen. Die Taskforce rechnet mit 80 bis 300 zusätzlichen Einweisungen.

Zur Erinnerung: Die Taskforce geht davon aus, dass ab 300 Covid-Patienten auf den Intensivstationen die gewohnte Behandlungsqualität nicht mehr gewährleistet werden kann. Aktuell befinden sich auf den Schweizer Intensivstationen 267 Covid-Patienten.