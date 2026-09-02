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Twint erhält Einkaufsliste-Funktion

Mit Twint können auch Einkaufslisten erstellt werden.
Mit Twint können auch Einkaufslisten erstellt werden.bild: twint

Twint hat nun eine Einkaufslisten-Funktion

Twint-User können ihre Einkäufe neu in der Bezahl-App organisieren. Die Funktion Einkaufsliste ist in allen Twint-Apps verfügbar.
02.09.2026, 07:27

Twint ist jetzt auch eine Einkaufsliste. Mit der Funktion «Einkaufsliste» können über sechs Millionen Nutzerinnen und Nutzer ihre Einkäufe direkt in der App planen und organisieren. Das gab die Bezahl-App der Schweizer Banken am Mittwoch bekannt.

Es können beliebig viele Einkaufslisten erstellt und bei Bedarf mit anderen Personen gemeinsam genutzt werden. Hierzu erstellt man in der Twint-App eine Einkaufsliste und teilt einen sechsstelligen Code mit allen, die darauf Zugriff haben sollen. Nutzer gemeinsamer Einkaufslisten können danach Produkte hinzufügen oder als eingekauft abhaken. Von alkoholfreiem Bier bis Zahnseide stehen rund 1500 Artikel zur Auswahl, die direkt auf die Einkaufsliste gesetzt werden können. Nicht enthaltene Produkte können individuell erfasst werden.

So funktioniert es

Die Einkaufsliste ist ab sofort in allen Twint-Apps verfügbar. Ein erster Test zeigt, dass auf die Einkaufsliste gesetzte oder bereits abgehakte Produkte bei den anderen Personen unverzüglich synchronisiert werden, also ebenfalls als gekauft erscheinen. Produkte, die überhaupt nicht mehr auf der Einkaufsliste erscheinen sollen, können mit einem Wisch nach links gelöscht werden.

Die Bedienung ist weitgehend intuitiv und selbsterklärend. Es fehlen allerdings einige Komfortfunktionen. Beispielsweise kann man nicht direkt auswählen, wie viele Eier man benötigt und ob diese aus Bio- oder Freilandhaltung sein sollen. Das Problem lässt sich umschiffen, indem man ein neues Produkt erfasst, zum Beispiel «6 Bio-Eier». Dieses wird dann ebenfalls mit dem Eier-Icon und in der korrekten Kategorie «Milch, Käse & Eier» angezeigt.

Twint-Einkaufsliste

In der Twint-App können beliebig viele Einkaufslisten genutzt werden.
In der Twint-App können beliebig viele Einkaufslisten genutzt werden. screenshot: watson

«Mit der Einkaufsliste bringen wir eine Funktion in die Twint-App, die einen echten Alltagsbedarf auf einfache und intuitive Weise löst», sagt Twint-CEO Markus Kilb.

Die Einkaufsliste reicht nicht an den Komfort oder die Funktionalität von bekannten Einkaufslisten-Apps heran. Für viele Alltagsszenarien reicht eine einfache Funktionalität aber völlig aus. Und die Twint-Lösung hat auch einen Vorteil: Da über sechs Millionen Menschen in der Schweiz Twint nutzen, kann man Einkaufslisten mit fast allen Mitmenschen teilen – ohne sie zuerst davon überzeugen zu müssen, eine Einkaufslisten-App herunterzuladen und ein Konto zu erstellen.

(oli)

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