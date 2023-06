Messflüge: Erhöhte radioaktive Werte über AKW Mühleberg BE

Insgesamt seien jedoch «keine ungewöhnlichen Radioaktivitätswerte» festgestellt worden. Auch seien im Vergleich mit den Messresultaten der Vorjahre keine Veränderungen festgestellt worden. Das gilt gemäss Bericht auch für Messflüge über dem AKW Gösgen SO.

Dieses Material enthält demnach das Aktivierungsprodukt Cobalt-60, das von den Messgeräten der Aeroradiometrie identifiziert wurde. Die Ortsdosis am Perimeter des Betriebsareals werde laufend überwacht. Die entsprechenden gesetzlichen Grenzwerte würden eingehalten, heisst es im Bericht weiter.

Die erhöhte Ortsdosisleistung über dem Betriebsareal sei auf Material aus den Stilllegungsarbeiten zurückzuführen, das auf dem Areal sicher zwischengestapelt werde. Dies steht im am Montag publizierten Bericht zu den NAZ-Messflügen im Zeitraum vom 19. bis 23. Juni.

Bei Messflügen über dem AKW Mühleberg BE, das derzeit zurückgebaut wird, hat ein Helikopter der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) bei Messflügen innerhalb des Betriebsareals eine erhöhte radioaktive Ortsdosisleistung festgestellt. Es handelt sich gemäss NAZ um «keine ungewöhnlichen Werte».

