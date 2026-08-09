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34,6 Grad: Neuer Hitzerekord in Meiringen gemessen

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Meiringen hat einen neuen August-Hitzerekord

09.08.2026, 14:3409.08.2026, 14:34

Mit 34,6 Grad ist in Meiringen BE am Sonntag ein neuer Hitzerekord für den Monat August erreicht worden. Das berichtete Meteoschweiz auf seiner Webseite und weitete die Hitzewarnungen weiter aus.

Der alte Rekord lag bei 34,4 Grad und wurde im Jahr 2003 gemessen. Auch in den kommenden Tagen dürften einige bisherige Messwerte pulverisiert werden.

Hitzewarnung ausgeweitet

Ab Sonntag gilt die Hitzewarnung der Stufe 3 neu auch für grosse Teile der Alpennordseite. Landesweit wird mit Höchstwerten zwischen 31 und 36 Grad gerechnet.

Hitzewarnung Schweiz 9.8.26
Für Teile des Tessins und der Alpennordseite gilt eine erhebliche Hitzegefahr.Bild: Meteoschweiz

Betroffen von der Ausweitung sind die Nordwestschweiz, die Gebiete vom Genfersee bis zum Hochrein, die Zentralschweiz sowie das Rheintal.

Die Höchsttemperaturen liegen landesweit zwischen 31 und 36 Grad, wobei die höchsten Werte für die zweite Wochenhälfte erwartet werden. Die Tiefstwerte in den Niederungen bewegen sich im Norden zwischen 16 und 21 Grad und auf der Alpensüdseite zwischen 19 und 23 Grad. In städtischen Gebieten kühlt es nachts weniger stark ab.

Hitzewarnung könnte noch erhöht werden

Bereits am Samstag erreichten die Temperaturen 31 bis 35 Grad. Die Schwellenwerte für eine Hitzewelle wurden da aber nur südlich der Alpen erreicht, weil die Nächte im Norden noch kühler waren.

Aufgrund der heissen und trockenen Witterung gilt für das ganze Land zudem eine Trockenheitswarnung der Stufe 4. Wie lange die Hitzewelle andauert, ist noch unklar. Ab Mitte Woche ist eine weitere Ausweitung der Warnung wahrscheinlich. Lokal könnte die Warnstufe auf 4 angehoben werden. (sda)

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