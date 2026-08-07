Saas-Fee VS stellt den Sommerskibetrieb ein. Bild: KEYSTONE

Nach Zermatt: Nächstes Skigebiet stellt Sommerbetrieb wegen Hitze ein

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Die Hitze macht auch vor den hochgelegenen Skigebieten in der Schweiz nicht Halt. Nachdem Zermatt VS vergangene Woche seinen Betrieb für den restlichen Sommer eingestellt hat, trifft es nun auch Saas-Fee im Wallis, wie Nau berichtet.

Die Pisten werden ab Montag bis auf Weiteres geschlossen. Der letzte Betriebstag ist demnach am Sonntag. Grund sind die anhaltend hohen Temperaturen und die damit verbundenen Veränderungen der Schnee- und Gletscherverhältnisse, zitiert «Nau» aus einer Mitteilung.

«Trotz intensiver Präparationsarbeiten können die Pisten und die Gletscherinfrastruktur unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr in der erforderlichen Qualität und Sicherheit gewährleistet werden», heisst es weiter. Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeitenden habe oberste Priorität.

Die Entwicklung der Verhältnisse werde weiter beobachtet, zitiert «Nau». Man werde informieren, «sobald die Bedingungen eine Wiederaufnahme des Skibetriebs zulassen». (hkl)