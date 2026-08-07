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Nach Zermatt: Nächstes Skigebiet stellt Sommerbetrieb wegen Hitze ein

Thomas Tumler, le skieur suisse de Swiss-Ski prend le remonte-pente lors d&#039;un entrainement sur la neige pendant l&#039;ete ce jeudi 25 juillet 2019 sur le glacier Allalin a Saas-Fee. (KEYSTONE/Je ...
Saas-Fee VS stellt den Sommerskibetrieb ein.Bild: KEYSTONE

Nach Zermatt: Nächstes Skigebiet stellt Sommerbetrieb wegen Hitze ein

07.08.2026, 10:2407.08.2026, 10:24

Die Hitze macht auch vor den hochgelegenen Skigebieten in der Schweiz nicht Halt. Nachdem Zermatt VS vergangene Woche seinen Betrieb für den restlichen Sommer eingestellt hat, trifft es nun auch Saas-Fee im Wallis, wie Nau berichtet.

Die Pisten werden ab Montag bis auf Weiteres geschlossen. Der letzte Betriebstag ist demnach am Sonntag. Grund sind die anhaltend hohen Temperaturen und die damit verbundenen Veränderungen der Schnee- und Gletscherverhältnisse, zitiert «Nau» aus einer Mitteilung.

«Trotz intensiver Präparationsarbeiten können die Pisten und die Gletscherinfrastruktur unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr in der erforderlichen Qualität und Sicherheit gewährleistet werden», heisst es weiter. Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeitenden habe oberste Priorität.

Die Entwicklung der Verhältnisse werde weiter beobachtet, zitiert «Nau». Man werde informieren, «sobald die Bedingungen eine Wiederaufnahme des Skibetriebs zulassen». (hkl)

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Knut Knallmann
07.08.2026 10:51registriert Oktober 2015
Ich weiss ja nicht, aber als Betreiber der Bergbahnen und Pisten würde ich mir ganz grundsätzlich eine andere Strategie aussuchen als Sommerskifahren. Kühler wirds in Zukunft eher weniger.
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Ahura
07.08.2026 11:30registriert Februar 2024
🤯 Ich wusste echt nicht, dass die im Sommer überhaupt offen waren!
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