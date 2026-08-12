Weil der Gletscher schmilzt: Bündner Skigebiet muss Lift abbauen
Aufgrund der Hitze verliert das Skigebiet Flims-Laax-Falera einen Skilift. Erst diesen Frühling übernahm die Firma Finanz Infra AG im Besitz der drei Gemeinden die Infrastruktur des Skigebiets. Nun muss sie einen Bügellift auf dem Vorabgletscher abbauen. Der Grund: Der Vorabgletscher schmilzt zu stark.
Masten und Seil des Lifts sind verschwunden. Es handle sich um einen «provisorischen Rückbau», meint Adrian Wolf, Verwaltungsrat der Finanz Infra, gegenüber der Südostschweiz. Da die Masten auf dem Eis festgemacht waren, hätten sie bei weiterem Abschmelzen zusammenbrechen können.
Der zweite Gletscherlift, welcher lediglich zehn Meter daneben verläuft, bleibt bestehen, weil sich die Untergründe stark unterscheiden. Auch das Pistenangebot bleibt dasselbe. Die Kosten für den Abbau trägt laut Wolf die Pächterin Weisse Arena.
Bereits diverse Skigebiete mussten auf schmelzende Gletscher reagieren. Ende Juli wurde in Zermatt der Sommerskibetrieb eingestellt. Im August musste Saas-Fee nachziehen. (nil)
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