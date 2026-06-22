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Juni-Temperaturrekorde: Payerne VD und Aigle VD mit neuen Höchstwerten

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Neue Juni-Hitzerekorde in der Schweiz: Payerne, Aigle und Pully VD mit neuen Höchstwerten

22.06.2026, 15:4022.06.2026, 16:19

In der Gemeinde Payerne im Kanton Waadt wurde am heutigen Montag der Temperaturrekord für den Monat Juni gebrochen. Neu liegt er bei 36,1 Grad statt der früheren 34,9 Grad Celsius.

In Aigle, ebenfalls im Kanton Waadt, liegt der Rekord neu bei 33,7 Grad statt den bisherigen 32,7 Grad Celsius. In Pully VD wurde mit 33,5 Grad ebenfalls ein neuer Rekord für den Juni aufgestellt. Die bisherige Rekordtemperatur lag dort bei 33,3 Grad.

Bereits gestern am Sonntag, 21. Juni, wurden Juni-Rekorde in Buchs AG und Delbach JU gebrochen. Weitere Rekorde dürften folgen.

35-Grad-Marke schon mehrfach geknackt

Gleich an mehreren Orten in der Schweiz ist am Montagnachmittag die 35-Grad-Marke überschritten worden.

In der Nordwestschweiz und im Wallis wurde die 35-Grad-Marke am frühen Montagnachmittag überschritten. Die Temperaturen stiegen bis zum Abend weiter an.

An der Station Basel-Binningen wurden laut dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz 36,1 Grad gemessen. In Neuenburg wurde der bisherige Tageshöchstwert mit 36,2 Grad erreicht. (ear)

Update folgt

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