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Trockenheit: Rapperswil-Jona SG dreht öffentlichen Brunnen das Wasser ab

Rapperswil-Jona mit Schloss und See
Den Brunnen in Rapperswil wird das Wasser abgedreht.Bild: Shutterstock
Extremwetter

Rapperswil-Jona SG dreht den öffentlichen Brunnen das Wasser ab

24.07.2026, 10:4724.07.2026, 10:47

Die Stadt Rapperswil-Jona hat am Freitag sämtlichen öffentlichen Brunnen und Wasserspielen das Wasser abgedreht. Der Stadtrat begründet den Schritt mit der anhaltenden Trockenheit und den weiter sinkenden Pegel- und Grundwasserständen.

Die Pegel- und Grundwasserstände sind teilweise so tief wie noch nie, schrieb der Stadtrat von Rapperswil-Jona am Freitag in einer Mitteilung. In den letzten Monaten habe es weitaus weniger geregnet als sonst üblich. Ohne flächendeckende und anhaltende Niederschläge wird sich die Situation in den kommenden Wochen voraussichtlich weiter verschärfen.

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Mit der Trockenlegung der Brunnen leistet die Stadt «einen konkreten Beitrag zum sparsamen Umgang mit der Ressource Wasser». Ein weiterer Betrieb würde den Wasserverbrauch gemäss dem Stadtrat unnötig erhöhen. Nicht abgestellt werden Brunnen, welche der Not- oder Löschwasserversorgung dienen.

Der Stadtrat ruft die Bevölkerung dazu auf, Wasser sparsam zu verwenden. Indem auf das Bewässern von Rasenflächen verzichtet wird oder Fahrzeuge nicht gewaschen werden, könne der Wasserverbrauch reduziert und die Trinkwasserversorgung langfristig gesichert werden.

Mit der Begründung, bei den aktuell hohen Temperaturen genügend Reserven für die Versorgung mit Trinkwasser zu schaffen, hatte die Stadt Wil SG die öffentlichen Brunnen bereits Ende Juni abgestellt. (sda)

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