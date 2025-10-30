freundlich13°
Feministischer Streik

Kollektiv will Bundesplatz dauerhaft für Frauenstreik reservieren

Eine Teilnehmerin traegt ein T-Shirt mit den Farben des Frauenstreiks waehrend einer Medienkonferenz, am Mittwoch, 31. Mai 2023 in Bern. Der Frauenstreik findet am 14. Juni statt. (KEYSTONE/Anthony An ...
Eine Frauenstreik-Teilnehmerin 2023 in Bern.Bild: keystone
30.10.2025, 16:0630.10.2025, 16:06

Das Feministische Streikkollektiv Bern will den Bundesplatz und die übliche Demonstrationsroute durch die Innenstadt jährlich am 14. Juni für den Frauenstreik reservieren. Die Organisation hat am Donnerstag eine Petition mit rund 9400 Unterschriften an den Gemeinderat überreicht.

Personen protestieren anlaesslich der Kundgebung des Feministischen Streiks 2025 unter dem Motto &quot;United in Resistance - Vereint im Widerstand&quot; auf dem Bundesplatz vor dem Bundeshaus, am Sam ...
Personen protestieren anlässlich der Kundgebung des Feministischen Streiks, am 14. Juni 2025, auf dem Bundesplatz in Bern. Bild: keystone

Auf diesen Weg soll die feministische Bewegung in Bern auch in Zukunft sicht- und hörbar bleiben, wie das Kollektiv in einer Mitteilung schrieb. Trotz des Engagements vieler Menschen müssten sie jedes Jahr von vorne um Bewilligungen kämpfen, während kommerzielle Veranstaltungen Vorrang erhielten.

Gemeinderat soll Platzreservation prüfen

Die gleichlautende Forderung ist derzeit auch im Stadtparlament hängig. Mittels Postulat wollen Parlamentarierinnen von GB/JA den Gemeinderat damit beauftragen, eine jährliche Platzreservation rechtlich und organisatorisch zu prüfen. (sda)

Themen
Das war der feministische Streik 2025
1 / 16
Das war der feministische Streik 2025

Frauen heben in Bern Transparente in die Höhe.
quelle: keystone / anthony anex
