Feministischer Streik

Kollektiv will Bundesplatz dauerhaft für Frauenstreik reservieren

Das Feministische Streikkollektiv Bern will den Bundesplatz und die übliche Demonstrationsroute durch die Innenstadt jährlich am 14. Juni für den Frauenstreik reservieren. Die Organisation hat am Donnerstag eine Petition mit rund 9400 Unterschriften an den Gemeinderat überreicht.

Auf diesen Weg soll die feministische Bewegung in Bern auch in Zukunft sicht- und hörbar bleiben, wie das Kollektiv in einer Mitteilung schrieb. Trotz des Engagements vieler Menschen müssten sie jedes Jahr von vorne um Bewilligungen kämpfen, während kommerzielle Veranstaltungen Vorrang erhielten.

Gemeinderat soll Platzreservation prüfen

Die gleichlautende Forderung ist derzeit auch im Stadtparlament hängig. Mittels Postulat wollen Parlamentarierinnen von GB/JA den Gemeinderat damit beauftragen, eine jährliche Platzreservation rechtlich und organisatorisch zu prüfen. (sda)