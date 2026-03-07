sonnig15°
Feministischer Streik

Frauentag am 8. März: 500 Frauen blockieren den Zürcher Paradeplatz

500 Demonstrantinnen blockieren den Zürcher Paradeplatz

07.03.2026, 14:5507.03.2026, 14:55
ARCHIVBILD ZUR ERHEBUNG DER VERKEHRSKOSTEN 2015 DURCH DAS BUNDESAMT FUER STATISTIK - Paradeplatz Square with the headquarter of Swiss banks UBS, centre, and Credit Suisse, right, and the tram stop Par ...
Da war alles noch wie immer auf dem Paradeplatz.Bild: KEYSTONE

Am Zürcher Paradeplatz ist am Samstag Nachmittag nichts mehr gegangen: Rund 500 Demonstrantinnen haben den Platz anlässlich des Frauentags blockiert.

Obwohl die Demonstration keine Bewilligung hatte, liess die Zürcher Stadtpolizei die Frauen bis auf Weiteres gewähren. Voraussetzung war, dass es friedlich bleibe.

Einige vermummte Frauen spannten Seile über die Geleise, so dass der Tramverkehr blockiert wurde. Neben Frauen mit violetten Fahnen waren auch viele Iranerinnen, Kurdinnen und Pro-Palästina-Aktivistinnen an der Kundgebung.

Motto der Demo war «Feministisch und militant». Hetero-Männer wurden schon auf dem Flyer dazu aufgerufen, der Kundgebung «solidarisch fernzubleiben». (sda)

