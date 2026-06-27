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Oerlikon: Klimaanlage in Sprüngli-Filiale kaputt – Schoggi schmolz weg

Klimaanlage in Sprüngli-Filiale kaputt – Schoggi schmolz weg

27.06.2026, 11:1427.06.2026, 11:14

Die Hitzewelle machte auch vor einer Sprüngli-Filiale in Oerlikon nicht halt. Nachdem am Montag die Klimaanlage ausgefallen war, zeigte das Thermostat im Laden 38 Grad an, wie 20 Minuten berichtet. Die Folge: Die Schokolade begann zu schmelzen.

Sprüngli Filiale Oerlikon ZH
Die betroffene Sprüngli-Filiale in Oerlikon.Bild: sprüngli

«Die Angestellten ärgerten sich ziemlich», sagte eine Kundin gegenüber dem Onlineportal. «Sie sagten, sie müssten jetzt grosse Teile der in den Regalen ausgestellten Schokolade wegwerfen.»

Für die hohen Temperaturen im Laden seien die SBB verantwortlich gewesen, erklärte Katharina Drexler, Abteilungsleiterin Kommunikation, auf Anfrage von «20 Minuten». Aufgrund von Bauarbeiten der SBB sei in der Nacht von Sonntag auf Montag die Raumkühlung in der Sprüngli-Filiale ausgefallen.

Die Luxemburgerli seien allerdings verschont geblieben. Die Vitrinenkühlung sei von dem Ausfall «glücklicherweise nicht betroffen» gewesen. Luxemburgerli, Pralinés und alle Frischartikel hätten somit regulär verkauft werden können.

Laut Sprüngli konnte der Vorfall bereits am Montagvormittag behoben werden, berichtet «20 Minuten». (hkl)

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