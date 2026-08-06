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Eurodreams-Gewinn: Glückspilz erhält 30 Jahre 22'222 Franken pro Monat

Eine Person in der Schweiz erhält die nächsten 30 Jahre 22'222 Franken pro Monat

06.08.2026, 22:0406.08.2026, 22:04

Ein Glückspilz in der Schweiz hat bei der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag den Hauptgewinn abgeräumt. Der oder die Gewinnerin bekommt während 30 Jahren monatlich 22'222 Franken. Die Gewinnzahlen waren laut Swisslos 3, 18, 22, 24, 26 und 33 sowie die Traumzahl 2.

Eurodreams wird in acht europäischen Ländern angeboten – neben der Schweiz sind dies Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Irland und Österreich. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz betrieben.

Im zweiten Rang, der bei sechs richtigen Zahlen ohne die Traumzahl erzielt wird, beläuft sich der Gewinn auf eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Ziehung findet jeweils am Montag und am Donnerstag statt.

(sda)

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