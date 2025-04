Löhne im Jahr 2024 trotz Inflation gestiegen

Im Jahr 2024 sind die Nominallöhne laut den Berechnungen des Bundesamts für Statistik (BFS) durchschnittlich um 1,8 Prozent gestiegen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. In der letzten Schätzung im Spätherbst war noch von einem Anstieg um 1,5 Prozent die Rede gewesen.

Die Löhne sind in der Schweiz im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Auch unter Berücksichtigung der Teuerung ergab sich ein kleines Plus.

Roche investiert 50 Mrd Dollar in den USA

Der Pharmakonzern Roche will in den kommenden fünf Jahren bis zu 50 Milliarden US-Dollar in seine US-Geschäfte investieren. Die Mittel sollen in beide Sparten Pharma und Diagnostik investiert werden, teilten die Basler am Dienstag mit.