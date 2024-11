Reallöhne in der Schweiz steigen auch 2025 – so stark (oder schwach) in deiner Branche

Löhne in der Schweiz sind in diesem Jahr um 2,1 Prozent gestiegen

Zu diesem Schluss kommt die am Donnerstag veröffentlichte Lohnumfrage des Chief Investment Office von UBS Global Wealth Management (UBS CIO GWM). Demnach planen die insgesamt 345 von UBS befragten Schweizer Unternehmen im Jahr 2025 Lohnerhöhungen von durchschnittlich 1,4 Prozent. Zum Vergleich: Im aktuellen Jahr sind die Reallöhne in der Schweiz laut Bundesamt für Statistik um knapp 1 Prozent gestiegen.

«Die Hemmschwellen werden sinken» – was Trumps Wahl für die Schweiz bedeutet

Für den Politexperten Michael Hermann ist klar: Der Sieg von Donald Trump stärkt rechtspopulistische Kräfte in Europa. Die Schweiz dürfte jedoch vor allem die Folgen eines russischen Vormarsches in der Ukraine zu spüren bekommen.

Herr Hermann, der neue Präsident in den USA heisst Donald Trump. Welche Bedeutung hat seine Wahl für uns?

Michael Hermann: Zunächst wirkt sich der Sieg auf die Stimmung aus. Viele Menschen in der Schweiz haben in den letzten Monaten den US-Wahlkampf hautnah mitverfolgt. Am Mittwochmorgen sind sie aufgewacht und erleben ein Déjà-vu. Der Schock ist nicht mehr ganz so gross wie 2016, als Trump erstmals ins Weisse Haus eingezogen ist. Dennoch ist eine grosse Mehrheit der Schweizer Bevölkerung gemäss Umfragen gegen Trump. Entsprechend gross ist die Konsternation.​