Bild: watson / Keystone-SDA

In welchen Gemeinden du am wenigsten Steuern zahlst – und in welchen am meisten

Bis Ende März muss in den meisten Kantonen die Steuererklärung ausgefüllt werden. Wie viel Steuern du zahlen musst, hängt unter anderem davon ab, wo in der Schweiz du letztes Jahr gewohnt hast. Wir suchen die Schweizer Steuerparadiese.

Jelle Schutter Folge mir

Mehr «Schweiz»

Je nach Wohnort kann man in der Schweiz tausende Franken an Steuern sparen. Die Steuerdaten 2024 der Eidgenössischen Steuerverwaltung zeigen exakt auf, wo in der Schweiz die Steuerparadiese liegen.

Wir haben die Daten für vier verschiedene Lebens- und Einkommensklassen analysiert. Für unsere Beispielpersonen haben wir nur das Einkommen berücksichtigt, sowie gesetzliche Beiträge (AHV, IV, ALV, NBU, BVG) und Abzüge (maximaler Versicherungsabzug, sowie Zweitverdienerabzug für das Familien-Beispiel). Vermögens-, Feuerwehr- und Kirchensteuer wurden nicht berücksichtigt.

Ledig, 50'000 Franken Einkommen

Wenn man alleinstehend ist und keine Kinder hat, mit einem Bruttoeinkommen von 50'000 Franken im Jahr, dann bleibt im Kanton Zug am meisten übrig nach den Steuern. Am wenigsten muss man in Baar dem Fiskus abgeben:

Baar ZG: 1173 Franken Zug: 1182 Franken Walchwil ZG: 1189 Franken Steinhausen ZG: 1196 Franken Risch ZG: 1203 Franken

Bei einem Jahreseinkommen von 50'000 Franken zahlt man am meisten Steuern in fünf Berner Gemeinden. Sie sind über den ganzen Kanton verteilt: Drei liegen im bernischen Jura, eine im Oberland und eine im Emmental.

Schelten BE: 6582 Franken Courtelary BE: 6509 Franken Hasliberg BE: 6460 Franken

Schangnau BE: 6460 Franken Sonvilier BE: 6424 Franken

Ledig, 80'000 Einkommen

Weiter geht unsere Steueranalyse mit 80'000 Jahreseinkommen. Das entspricht gemäss den neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2022 ungefähr dem Medianlohn in der Schweiz. Die steuergünstigsten Gemeinden kommen wieder aus dem Kanton Zug:

Baar ZG: 3519 Franken Zug: 3543 Franken Walchwil ZG: 3561 Franken Steinhausen ZG: 3580 Franken Risch ZG: 3600 Franken

Bei dieser Einkommensklasse liegen die teuersten Gemeinden im Neuenburg und es gibt gleich zwei geteilte Plätze:

Enges NE: 13’801 Franken

Les Verrières NE: 13’801 Franken Les Planchettes NE: 13’738 Franken Cressier NE: 13’674 Franken

Lignières NE: 13’674 Franken



Ledig, 200'000 Einkommen

Bei den Grossverdienern wird es wieder spannender. Die Top-3-Gemeinden liegen im Kanton Schwyz. Baar und Zug bleiben aber auch hier in der Top 5 und sind auch keine schlechte Option, wenn du noch nicht weisst, wie sich dein Lohn entwickeln wird:

Freienbach SZ: 21'082 Franken Feusisberg SZ: 21'379 Franken

Wollerau SZ: 21'379 Franken Baar ZG: 23'671 Franken Zug: 23'799 Franken

Mit einem Einkommen von 200'000 Franken sollte man besser nicht im Kanton Wallis wohnen. In Leukerbad VS ist die Steuerbelastung mehr als 2,5 Mal so hoch wie in Freienbach SZ:

Leukerbad VS: 55'926 Franken Blatten VS: 55'537 Franken

Kippel VS: 55'537 Franken Ausserberg VS: 55'397 Franken Wiler (Lötschen) VS: 55'261 Franken

Verheiratet, 2 Kinder, 150'000 Einkommen

Zu guter Letzt schauen wir noch, wo die Steuern für eine Familie mit zwei Kindern am tiefsten sind. Das Lohnverhältnis zwischen den beiden Partnern ist 70/30. Die Rangliste wird wieder von den Zuger Gemeinden angeführt:

Baar ZG: 2250 Franken Zug: 2261 Franken Walchwil ZG: 2269 Franken Steinhausen ZG: 2277 Franken Risch ZG: 2286 Franken

Die höchste Steuerbelastung für Familien fällt erneut im Kanton Neuenburg an. Die Steuern in den teuersten Gemeinden sind sagenhafte neun Mal höher als in Baar ZG:

Enges NE: 20'366 Franken

Les Verrières NE: 20'366 Franken Les Planchettes NE: 20'269 Franken Cressier NE: 20'173 Franken

Lignières NE: 20'173 Franken

Falls du nun deine persönliche Steuerbelastung für das Jahr 2024 berechnen möchtest, kannst du das mit dem Steuerrechner des Bundes machen. Hoffentlich fällt dein Steuerschock nicht allzu gross aus.