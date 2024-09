80-Jährige fährt in Thônex GE in Gruppe von Kindern – zwei sehr schwer verletzt

Dabei sei die Automobilistin in eine Gruppe von Schulkindern im Alter von etwa zehn Jahren gefahren, die an einem Basketballkurs teilgenommen hatten. Die Kinder hätten die Sporthalle verlassen, um etwas zu trinken, als sie von dem ausser Kontrolle geratenen Fahrzeug erfasst worden seien.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.15 Uhr, wie die Genfer Staatsanwaltschaft mitteilte. Die betagte Autolenkerin habe beabsichtigt, ins Park&Ride des Sportzentrums Sous-Moulin zu fahren, sei aber in forschem Tempo irrtümlicherweise ins Sportzentrum gefahren , gab die Staatsanwaltschaft an einer Pressekonferenz vor Ort bekannt.

Eine 80-jährige Automobilistin ist am Samstagmorgen in Thônex GE in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat dabei zwei von ihnen sehr schwer verletzt. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Kinder, eine erwachsene Begleitperson sowie die Fahrzeuglenkerin verletzt.

