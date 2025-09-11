freundlich15°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Mangel an Ermittlern bei der Fedpol beim Schweizer Bund

Mangel an Ermittlern beim Bund «beeinträchtigt innere Sicherheit der Schweiz»

Dass der Bund mehr Ermittler im Kampf gegen die Mafia braucht, ist auch für die Finanzkontrolle klar. Aber woher soll dieses Personal kommen, und darf es auch etwas kosten?
11.09.2025, 07:5511.09.2025, 07:55
Henry Habegger / ch media
Mehr «Schweiz»

Der «Personalbestand für Ermittlungen bei der Bundeskriminalpolizei» reiche nicht aus, «wesentliche Verfahren» würden «verzögert oder erst gar nicht eröffnet». Dies beeinträchtige «die innere Sicherheit der Schweiz». Das schreibt die Finanzkontrolle des Bundes (EFK) in einem neuen Bericht. Sie hatte vom Bundesrat den Auftrag erhalten, die Ressourcen des Bundesamts für Polizei (Fedpol) zu überprüfen.

Eva Wildi-Cortes designierte Fedpol Direktorin stellt sich den Medien vor, am Mittwoch, 20. November 2024, in Bern. Wildi-Cortes war bisherige Stellvertreterin von Nicoletta della Valle und arbeitet s ...
Braucht dringend mehr Ermittler: Eva Wildi-Cortes, Direktorin des Bundesamts für Polizei (Fedpol).Bild: keystone

Die Finanzkontrolle kommt zum gleichen Fazit wie Fedpol selbst, wie die Bundesanwaltschaft und deren Aufsichtsbehörde AB-BA. Bundesanwalt Stefan Blättler klagt seit Jahren über fehlende Ermittler bei Fedpol mit der Folge, dass er Mafia-Verfahren schubladisieren müsse.

Die Finanzkontrolle möchte dem mit rund 1000 Stellen dotierten Fedpol aber offenbar nicht mehr Personal zugestehen. Zwar ist sie für «einen etappierten Ausbau der Ermittlungsabteilungen bei der Bundeskriminalpolizei», die heute 390 Stellen zählt. Auch attestiert die Finanzkontrolle der Bundespolizei qualitativ gute Arbeit trotz chronischer Überlastung. Trotzdem finden die Bundes-Buchhalter: Der Aufbau sollte ohne mehr Geld, sondern «so weit als möglich mit den im Bericht aufgezeigten Einsparungs- und Optimierungsmöglichkeiten realisiert werden». Dazu kommt im Bericht allerdings wenig rasch Realisierbares. Fedpol solle «Aufgaben schärfen und gezielter das Personal entwickeln», heisst es etwa.

Der Bericht der EFK lässt manche Beobachter beim Bund eher ratlos. Man sei nicht viel gescheiter als zuvor, heisst es etwa.

Bundesanwalt Stefan Blaettler spricht waehrend einer Medienkonferenz ueber den Taetigkeitsbericht 2024 der Bundesanwaltschaft, am Donnerstag, 3. April 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Bundesanwalt Stefan Blättler ist nicht überzeugt von der Empfehlung.Bild: keystone

Während Fedpol unter der neuen Chefin Eva Wildi die Empfehlungen weitgehend entgegennimmt, zeigt sich Bundesanwalt Stefan Blättler kritischer. Etwa zum Befund der Finanzkontrolle, wonach ein «wesentlicher Faktor für die Ressourcenprobleme bei der BKP die Tatsache gewesen sei, dass die Bundesanwaltschaft zusätzliche Verfahrensleitende eingesetzt habe. Dazu Blättler laut EFK-Bericht: Wenn andere Behörden nicht willens oder in der Lage seien, sich um die nötigen Ressourcen zu bemühen, könne er «nicht einfach zuwarten und in «koordinierte Passivität verfallen».

Interessant ist, dass Fedpol unter der neuen Chefin Eva Wildi auf Distanz zur Vorgängerin Nicoletta della Valle geht. «Kritik an einer hierarchischen Führungskultur» nehme man ernst, so Fedpol in der Stellungnahme zum EFK-Bericht. «Die aktuelle Direktorin misst der Verbesserung und Weiterentwicklung der Führungskultur, der Förderung von Eigenverantwortung, der Verschlankung der Prozesse und dem Abbau von Administration grosse Bedeutung bei.» Erste Massnahmen seien eingeleitet.

Nicoletta della Valle, Direktorin Bundesamt fuer Polizei, fedpol, spricht an einer Medienkonferenz, am Montag, 10. Mai 2021, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Nicoletta Della Valle war 2014 bis 2025 Chefin des Bundesamts für Polizei.Bild: keystone

Wie es mit den Fedpol-Stellen weitergeht, zeigt sich schon nächste Woche. Dann entscheidet der Nationalrat über eine Motion seiner Sicherheitskommission. Sie verlangt die «strategische Aufstockung des Personalbestands» beim Fedpol. Dagegen ist vor allem die SVP. (aargauerzeitung.ch)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Nur ein Küchenradio überzeugt im «Kassensturz»-Test 📻
1 / 7
Nur ein Küchenradio überzeugt im «Kassensturz»-Test 📻
quelle: sabethvela
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zahl der E-Trotti-Unfälle steigt – aber nicht wegen Jugendlichen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Trump telefoniert nach Polen +++ Merz: Russische Drohnen waren «kein Versehen»
4
Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
5
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
Meistkommentiert
1
Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen +++ FCSG verleiht Stürmer Csoboth
2
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
3
Polen beantragt Nato-Artikel 4 – das bedeutet es konkret
4
Wegen 13. AHV: Mehrwertsteuer soll befristet erhöht werden
5
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
3
Nationalrat will internationale Adoptionen nicht verbieten
4
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Klimawandel massgeblich für viele Hitzewellen verantwortlich
Rund ein Viertel der Hitzewellen seit dem Jahr 2000 wären ohne Klimawandel praktisch unmöglich gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie unter Leitung von Forschenden der ETH Zürich im Fachblatt «Nature».
Zur Story