sonnig11°
DE | FR
burger
International
Schweiz

Benzinpreis steigt: Wo Benzin günstig ist und wann sich ein Umweg lohnt

Des pistolets de distribution pour station d&#039;essence sont photographies dans une station-service Shell, ce jeudi 10 mars 2022 a Geneve. Les prix de l&#039;essence sont a un niveau sans precedent, ...
Steigende Benzin- und Dieselpreise sorgen für Unmut an den Tankstellen.Bild: KEYSTONE

Von 1.21 bis 2.40 Franken pro Liter: Warum die Preise pro Tankstelle so stark variieren

Die Preise an den Tankstellen steigen weiter an, viele Autofahrerinnen und Autofahrer machen sich derweil auf die Suche nach der günstigsten Zapfsäule in der Region. Weshalb schwanken die Preise regional so stark und wann lohnt es sich überhaupt, einen Umweg für günstigen Sprit in Kauf zu nehmen?
13.03.2026, 12:2413.03.2026, 12:41

Der Krieg im Nahen Osten hat starke Auswirkungen auf den Benzin- und Dieselpreis, auch in der Schweiz. Eine Auswertung des Preisradars des Touring Clubs Schweiz (TCS) zeigt: Neun von zehn Schweizer Tankstellen haben ihre Preise bereits erhöht. Steigen die Spritkosten, begeben sich viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf die Suche nach den günstigsten Tankstellen in der Region.

Eine interaktive Karte von TCS zeigt, wo aktuell am billigsten getankt werden kann, dabei ist die Preisspanne enorm. Zwischen 1.21 Franken pro Liter Bleifrei 95 in Samnaun im Kanton Graubünden und 2.40 Franken in der Stadt Zürich ist alles dabei. Doch weshalb schwanken die Preise lokal so stark und ab wann lohnt es sich überhaupt, dem günstigen Sprit hinterherzufahren?

Darum kommt es zu massiven Preisunterschieden

Grundsätzlich setzt sich der Diesel- und Benzinpreis aus den anfallenden Transport- und Lagerkosten, den staatlichen Steuern darauf sowie dem Preis des Rohstoffs an der Börse in Rotterdam zusammen. Die globale Sicherheitslage hat starken Einfluss auf die Börse sowie die Transportkosten.

Dass innerhalb der Schweiz das Angebot jedoch so stark variiert, erklärt sich dadurch, dass es keinen festen Benzinpreis gibt. Somit können die Tankstellen im Sinne des freien Marktes ihre Preise selbst festsetzen und ihre Margen bestimmen. Kleinere, unabhängige Tankstellen sind meist günstiger, da diese den Sprit direkt bei den Anbietern beziehen und nicht über Zwischenhändler einkaufen müssen, wie ein Tankstellenbetreiber gegenüber dem SRF erklärt.

TCS rät von Tanktourismus ab

Doch lohnt es sich überhaupt, für günstigere Benzinpreise einen Umweg in Kauf zu nehmen? Der TCS verweist bei dieser Frage auf eine einfache Regel, die Drei-Fünf-Regel. Diese besagt, dass sich ein Umweg von fünf Kilometern nur lohnt, wenn die Ersparnis bei einer Tankfüllung von 50 Litern mehr als fünf Rappen pro Liter beträgt. Ist dies nicht der Fall, rechnet sich der Zeitaufwand kombiniert mit dem Spritverbrauch für die Anfahrt nicht.

Der Schweizer Automobilclub rät von zusätzlichen Umwegen, um günstig zu tanken, ab. Stattdessen sei es sinnvoll, die Preise zu beobachten und das Tanken an preislich attraktiven Orten mit Fahrten zu verbinden, welche man ohnehin zurücklegen müsse. (jul)

Mehr zum Spritpreis:

Keine Aussicht auf Entspannung: Ölpreise klettern weiter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Millionen Liter Öl aus Pipeline in Israel ausgelaufen
1 / 9
Millionen Liter Öl aus Pipeline in Israel ausgelaufen
Öl aus einem Pipeline-Leck hat im Süden Israels kilometerweit die Landschaft verseucht.
quelle: epa/israeli enviromental protection / israeli enviromental protection minstry / handout
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hamstern, prügeln und Schlange stehen – die Benzin-Krise in Frankreich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
26 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
beelzebub
13.03.2026 12:32registriert April 2024
Ich bin letztes Jahr von einem Diesel auf einen günstigen, gebrauchten Elektro umgestiegen. Und um ehrlich zu sein, die letzten Tage bin ich deswegen öfters am grinsen. Ich weiss, es wird Blitze hageln aber die lade ich einfach in mein Auto und fahre weiter günstig herum. Go ahead, make my day.🤣
226
Melden
Zum Kommentar
26
Velo-Verkäufe in der Schweiz normalisieren sich nach Coronaboom
Der Schweizer Fahrradmarkt normalisiert sich nach den Boomjahren während der Coronapandemie. Insgesamt wurden 2025 rund 316'050 Fahrräder und E-Bikes an den Handel ausgeliefert. Das ist ein Minus von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Zur Story