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Zali-Skandal im Tessin: Frau, die Tonaufnahme veröffentlichte, ist tot

Claudio Zali State Councillor of the Canton Ticino during the Press conference on the referendum of 28 September 2025 on Wednesday, 15 April 2026 at the Palazzo delle Orsoline in Bellinzona. In Septem ...
Der Tessiner Regierungsratspräsident Claudio Zali musste nach der Veröffentlichung von Tonaufnahmen zurücktreten.Bild: keystone

Zali-Skandal im Tessin: Frau, die Tonaufnahme veröffentlicht hatte, tot aufgefunden

Der Tessiner Politiker Claudio Zali musste nach der Veröffentlichung von kontroversen Tonaufnahmen als Regierungspräsident zurücktreten. Nun ist die Frau, welche die Aufnahmen publik gemacht hatte, tot aufgefunden worden.
19.08.2026, 16:4519.08.2026, 17:20

Claudio Zali musste nach grossem öffentlichem Druck von seinem Amt als Regierungspräsident zurücktreten. Er hatte in den publik gemachten Aufnahmen unter anderem einer Frau geraten, gewaltsam gegen eine Stalkerin vorzugehen. Er habe dies selbst auch schon gemacht – man könne das im Zweifelsfall auch über Dritte «regeln».

Darum geht es:

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Jetzt wird bekannt: Die Person, die die heimlich aufgenommene Tondatei an die Öffentlichkeit gebracht hat, ist tot. Dies bestätigt die Tessiner Kantonspolizei gegenüber RSI. Die Frau wurde am Dienstagabend leblos im Luganersee gefunden. Woran sie gestorben ist, ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.

Die Behörden bestätigen zudem, dass die Frau zehn Tage vor ihrem Tod in Melide TI angegriffen wurde, woraufhin sie Anzeige gegen Unbekannt erstattet hatte. Ob es einen Zusammenhang mit ihrem Tod gibt, ist bisher nicht bestätigt, es wird allerdings nicht ausgeschlossen.

Zali relativierte Tonaufnahmen

Der Tessiner Staatsrat Claudio Zali nahm in einem Brief Stellung zum Inhalt der Tonaufnahmen. Zu den Gewaltvorwürfen erklärte er, dass er die Frau, die er nach seiner Aussage geschlagen hatte, lediglich am Arm gepackt und von seinem Grundstück verwiesen habe. Eine Anzeige gegen ihn sei nach wenigen Tagen zurückgezogen worden. Die Tonaufnahmen, die publiziert wurden, seien zudem illegal aufgezeichnet worden. Zali trat nicht nur als Regierungspräsident zurück, er wird auch sein Amt als Staatsrat per Ende September abgeben.

Mehr zum Fall Zali:

(con)

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dega
19.08.2026 17:02registriert Mai 2021
Mehr Mafia geht nicht! Tut mir Leid Tessiner!
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KLERUS
19.08.2026 17:15registriert Oktober 2021
Da fällt es mir schwer an einen Zufall zu glauben. Lg
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Epignosi
19.08.2026 17:20registriert Mai 2016
Da ist etwas faul im Staate Schweiz!
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