Fusion von Helvetia und Baloise dürfte zu Stellenabbau führen

Der Druck auf die Baloise, effizienter zu werden, hat in jüngster Zeit stark zugenommen – spätestens seitdem die schwedische Investmentgesellschaft Cevian als Aktionärin eingestiegen ist und mittlerweile eine Beteiligung von nahezu 10 Prozent aufgebaut hat. Cevian drängt auf eine Rentabilisierung der Investition – zum Beispiel in Form einer höheren Dividendenzahlung oder eines Aktienkursanstiegs, wie er sich vielleicht durch eine Übernahme oder Fusion erzwingen lässt.

Faktisch wird die Baloise in die Helvetia integriert. Die beiden Firmen sprechen lieber von einer «Fusion unter Gleichen», auch wenn die Unterschiede beachtlich sind. Das Geschäftsvolumen der Helvetia ist mit gut 11,5 Milliarden deutlich grösser als jener der Baloise mit 8,6 Milliarden Franken, der Personaletat der Helvetia ist mit 16'000 Mitarbeitenden gar doppelt so hoch.

Die Fusionsfirma spricht selbst gar von einem gemeinsamen Marktanteil von rund 20 Prozent und sieht sich schon als neue Nummer 2 der Schweiz. Sie soll Helvetia Baloise heissen und an der Schweizer Börse Six kotiert sein. Der Hauptsitz wird in Basel sein. St. Gallen, heute Hauptsitz der Helvetia, wird zum «wichtigen Standort» degradiert. Die Helvetia stellt hingegen mit Fabian Rupprecht den neuen Konzernchef, die Baloise mit Thomas von Planta den Verwaltungsratspräsidenten.

Die beiden mittelgrossen Schweizer Versicherungsgruppen wollen mit der Fusion an die Spitze aufschliessen – was ihnen auch gelingt, wie die neusten Marktanteilszahlen der Finanzmarktaufsicht (Finma) zum heimischen Geschäft zeigen.

Das Logo der Baloise Versicherung am Hauptsitz in Basel.

Das Logo der Baloise Versicherung am Hauptsitz in Basel. Bild: keystone

