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Patrick Freis mutmassliches drittes Opfer war seine Ex-Frau

Wende im Fall Patrick Frei: Mutmassliches Hauptopfer war Ex-Frau

Weitere Einblicke in den Missbrauchsfall um den ehemaligen Aargauer SVP-Grossrat Patrick Frei: Nach Angaben des SRF soll sein mutmassliches drittes Opfer seine Ex-Frau sein.
23.07.2026, 08:2623.07.2026, 09:28
SVP-Politiker ist als Grossrat zurückgetreten, gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen sexuellen Handlungen mit Kindern.
Über 13 Jahre hinweg soll Patrick Frei seine Ex-Frau missbraucht haben.Bild: Facebook

Erst am Mittwoch hatte das SRF noch berichtet, dass Frei ein drittes Opfer über Jahre hinweg betäubt und sexuell missbraucht hatte – es soll seine Ex-Frau gewesen sein. Während 13 Jahren soll der ehemalige Politiker sich insgesamt 140 mal an ihr vergangen und die Taten gefilmt haben, heisst es in der Anklageschrift. Allein durch die Schiere Anzahl an Übergriffen wird seine Ex-Frau somit zum mutmasslichen Hauptopfer des ehemaligen SVP-Grossrats.

Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt

Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden. Hilfe im Verdachtsfall oder bei erlebter sexueller Gewalt bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt. Die Opferhilfe ist auch über die nationale Nummer 142 erreichbar. Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna. Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

Erst danach soll er sich auf die der Öffentlichkeit bekannten Opfer Iwona L. und ihre damals 15-jährige Tochter Paula L. konzentriert haben. Ihm wird vorgeworfen, in 44 Übergriffen die beiden mittel K.o.-Tropfen betäubt und anschliessend sexuell missbraucht zu haben, bevor er 2023 verhaftet wurde. Auch diese Taten soll der 57-Jährige gefilmt haben.

Nicht waschen, Kleider anbehalten und in den Notfall: Das solltest du bei K.o.-Tropfen tun

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe für Frei, unter anderem wegen Vergewaltigung, Schändung, Kindesmissbrauch und versuchten Mordes. Sollte das Gericht der Forderung folgen, müsste Frei 20 Jahre Haft antreten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Ex-Frau leide noch heute unter den Folgen des Missbrauchs, schreibt das SRF. Und auch seine späteren mutmasslichen Opfer kämpfen heute noch: Iwona L. und ihrer Tochter droht die Ausweisung nach Polen. Warum das so ist, liest du hier:

Der Fall Patrick Frei – darum droht seinen mutmasslichen Opfern die Ausschaffung

(cpf)

Mehr zum Fall Patrick Frei:

Wie das Ende der Zivilisation: Die Vergewaltigung betäubter Frauen
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Die beliebtesten Kommentare
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Eisvogel
23.07.2026 08:54registriert Februar 2019
Eine Bemerkung zum Titel: nein, watson, das ist keine "Wende im Fall Patrick Frei".

Es ist noch viel schlimmer als bisher bekannt. Das ist keine Wende.
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Voraus denken!
23.07.2026 08:48registriert März 2022
Er wird bald sehr froh über den Täterschutz sein welchen er und seinesgleichen immer wieder (und zurecht!) kritisiert hat.

Ein 'VPler halt. Doppelmoral vom feinsten!
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hgehjvkoohgfdthj
23.07.2026 08:41registriert März 2020
Ob er therapierbar ist? Schwer vorstellbar.
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