bedeckt, wenig Regen18°
DE | FR
burger
Schweiz
Graubünden

Keine Kutschenfahrten am Montag nach Unfall im Engadin

HANDOUT - Ein Kutschengespann nach dem schweren Unfall im Val Roseg bei Pontresina am Samstag, 15. August 2026. Bei einem Kutschenunfall im Val Roseg bei Pontresina GR ist am Samstagnachmittag eine Pe ...
Bei einem Kutschenunfall im Val Roseg bei Pontresina GR ist am Samstagnachmittag eine Person ums Leben gekommen.Bild: KANTONSPOLIZEI GRAUBUENDEN

Keine Kutschenfahrten am Montag nach Unfall im Engadin

17.08.2026, 13:1917.08.2026, 13:19

Nach dem verheerenden Kutschenunfall am Wochenende im Engadin stehen am Montag die Pferdekutschen in Pontresina still, wie Pontresina Tourismus auf Anfrage erklärte. Beim Unfall ins Val Roseg war am Samstag eine Frau gestorben.

Eine 40-köpfige Reisegruppe war bereits auf dem Rückweg nach Pontresina, als beim Dreispänner auf einem Gefälle die Bremsleistung nachliess. Beim Versuch, auf einen flacheren Ausstellplatz auszuweichen, stürzte eines der Pferde, worauf die Kutsche nicht mehr gelenkt werden konnte und heftig mit einem Baum kollidierte. Eine 73-jährige Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen; weitere zwölf Personen wurden mit drei Helikoptern und vier Ambulanzen in umliegende Spitäler gebracht.

Am Montag danach gab es noch kein Update zu den Verletzten. Dem gestürzten Pferd hingegen gehe es gut, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage von Keystone-SDA. Es habe sich beim Unfall nur «marginale Verletzungen, etwa eine Schürfung» zugezogen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt zusammen mit der Kantonspolizei Graubünden den Unfallhergang und die Umstände. Dass die Kutschen zumindest am Montag stillstehen, ist aber keine Anordnung der Behörden, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei betonten.

Eines der schwersten Kutschenunglücke

Der Unfall im Val Roseg gehört zu den schwersten bekannten Kutschenunfällen der letzten zwölf Jahre in der Schweiz.

2015 stürzte in Osterfingen SH eine mit 16 Personen besetzte Kutsche eine Böschung hinunter, zehn Menschen wurden verletzt, ein Pferd starb. 2020 kippte in Brittnau AG eine Kutsche mit sieben Passagieren auf einem Waldweg um, fünf Menschen wurden verletzt. In Villigen AG überschlug sich 2014 ein Zweispänner, nachdem die Pferde scheuten; zwei Personen wurden verletzt. 2018 geriet in Kriens LU eine Pferdekutsche auf einem steilen Waldweg ins Rutschen und kippte einen Hang hinunter, der Kutscher wurde verletzt. (sda)

Kutschenunfall im Bündnerland: Ein Todesopfer und zwölf Verletzte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Engadin: Armee baut 40 Meter lange Notbrücke
1 / 13
Engadin: Armee baut 40 Meter lange Notbrücke
Die von Unwettern schwer getroffene Engadiner Gemeinde Scuol bekommt Unterstützung von der Schweizer Armee. Diese baut eine 40 Meter lange Notbrücke, um die unterbrochene Strassenverbindung zum Weiler S-charl wieder passierbar zu machen.
quelle: keystone / arno balzarini
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kleinflugzeug fliegt in Gleitschirm
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Soll die Schweiz Social Media für Jugendliche verbieten? Sag uns deine Meinung!
Wie können Jugendliche besser vor schädlichen Folgen von Social Media geschützt werden? Braucht es dafür ein Verbot? Sag uns deine Meinung in der watson-Umfrage.
👉 Hier geht es direkt zur Umfrage 👈
Zur Story