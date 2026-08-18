Kutschenbetrieb im Val Roseg nimmt Betrieb reduziert wieder auf

Mehr «Schweiz»

Nach dem tödlichen Unfall vom Wochenende hat der Kutschenbetrieb im Val Roseg den Betrieb in reduziertem Umfang wieder aufgenommen. Zuvor wurden die Fahrzeuge des Unternehmens technisch überprüft und einem Bremstest unterzogen.

Die Kutschen seien durch einen Fachbetrieb kontrolliert und auf einem Prüfstand einer Bremsprüfung unterzogen worden, teilte der Wohlis Kutschenbetrieb am Dienstag mit. Nur geprüfte Fahrzeuge seien wieder im Einsatz. Sie verkehren bis auf Weiteres aber noch ohne Anhänger.

Am vergangenen Samstag war ein Dreispänner des Betriebs im Val Roseg verunfallt. Dabei starb eine Person, mehrere weitere wurden verletzt. Die Behörden ermitteln die genaue Unfallursache und haben mittlerweile eine Strafuntersuchung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Nach dem Unfall am vergangenen Samstag soll nun der Kutschenbetrieb wieder aufgenommen werden. Bild: KANTONSPOLIZEI GRAUBUENDEN

«Wir möchten den Angehörigen der Verstorbenen und allen Verunfallten unser tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken», wurde Werner Wohlwend vom betroffenen Betrieb in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen unterstütze die Behörden bei der Aufklärung.

Eines der drei in den Unfall verwickelten Pferde habe sich leichte Verletzungen zugezogen, hiess es weiter. Es sei tierärztlich versorgt worden und werde sich wieder vollständig erholen. Die beiden anderen Pferde seien wohlauf. (sda)