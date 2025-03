Mieterverband geht gegen Zwangsräumungen von Wohnungen am WEF vor

Der Bündner Mieterinnen- und Mieterverband will gegen Vertragsklauseln, die Mietende zu einer Zwangsräumung ihrer Wohnung während des Weltwirtschaftsforums (WEF) drängt, rechtlich vorgehen. Solche Klauseln seien illegal, schrieb der Verband am Montag. Betroffene werden nun aufgerufen, sich zu melden.

In den letzten Jahren seien solche Klauseln in Davoser Mietverträgen aber immer häufiger aufgetaucht, obwohl sie gegen das Recht verstossen würden, schrieb der Mieterinnen- und Mieterverband Graubünden (MV GR) am Montag. Mit den Klauseln nehmen sich Vermieterinnen und Vermieter die Möglichkeit raus, die Wohnungen während der WEF-Woche teuer weiterzuvermieten.

Das Mietrecht gilt auch in Davos. Bild: keystone

Doch gemäss Mietrecht sei ein ununterbrochener Gebrauch der eigenen Mietwohnung garantiert. Eine vorübergehende Räumung sei per Gesetz nicht vorgesehen, so der MV GR weiter. Der Verband will nun betroffene Mietende in einem Gespräch über diese Klauseln aufklären. (rbu/sda)