Laut Bundesgericht war der Gewaltakt des Täters für den Arzt nicht vorhersehbar. Bild: KEYSTONE

Häusliche Gewalt

Bundesgericht schützt Notfall-Arzt nach schwerer Gewalttat

Das Bundesgericht hat das Strafverfahren gegen einen Notfall-Arzt eingestellt. Er hatte einen Mann entlassen, der darauf eine Frau schwer verletzte und ihr ein Auge ausriss.

Mehr «Schweiz»

Das Bundesgericht hat die Einstellung eines Strafverfahrens im Kanton Glarus gegen einen Arzt bestätigt. Der Mediziner hatte einen Mann aus dem Notfall entlassen, der einen Tag später eine Frau schwer verletzte und ihr ein Auge ausriss.

Die Beschwerde des Opfers gegen die Verfahrenseinstellung wurde abgewiesen, wie aus einem am Donnerstag publizierten Urteil des Bundesgerichts hervorgeht. Die Glarner Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen den Arzt zuvor zu Recht eingestellt.

Das Opfer und der Mann hatten sich im April 2018 kennengelernt. Im Mai reiste dieser zu ihr in die Schweiz. Auf einem Flug wurde er aggressiv und rief «Allahu Akbar», worauf ihn das Flugpersonal an seinem Sitz festband. Nach der Landung wurde der Mann von einem Sanitäter behandelt und die Polizei brachte ihn in eine Notfallstation.

Dort untersuchte ihn ein Assistenzarzt. Der Mann verhielt sich während der Untersuchung ruhig und kooperativ. Er erklärte, er habe seinen Job kürzlich verloren, kaum geschlafen und ständig kreisende Gedanken. Der Arzt entliess den Mann mit der dringenden Weisung, am Folgetag ein psychiatrisches Ambulatorium aufzusuchen. Er stellte zudem sicher, dass der Patient einen Termin erhielt.

Auge ausgerissen

Der Mann nahm diesen Termin jedoch nicht wahr. Er traf stattdessen die Frau und griff sie am nächsten Tag in einem Hotel an, wobei er ihr ein Auge ausriss. Der Täter verstarb am Tatort an akutem Herzversagen.

Laut Bundesgericht war dieser psychotische Schub für den Arzt nicht vorhersehbar. Der Mann habe im Spital keinen psychotischen Eindruck gemacht. Er habe sogar ein Taxi und eine Hotelübernachtung organisiert. Der Arzt habe sich mit einem Vorgesetzten beraten und eine Folgebehandlung organisiert. (Urteil 7B_854/2025 vom 28.7.2026) (sda)