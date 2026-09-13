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Zwei Personen bei Frontalkollision in Maloja GR verletzt

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Zwei Personen bei Frontalkollision in Maloja GR verletzt

13.09.2026, 16:4913.09.2026, 16:49
Unfall in Majola GR.
Wie genau es zur Kollision kam ist noch nicht geklärt.Bild: KaPo Graubünden

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos sind am Sonntagmorgen in Maloja im Kanton Graubünde zwei Personen verletzt worden. Die beiden Lenkenden mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

Ein 63-jähriger Italiener fuhr gegen 8.30 Uhr auf der Malojastrasse von Maloja in Richtung Sils im Engadin. Gleichzeitig kam ihm eine 29-jährige Schweizerin mit ihrem Auto entgegen.

Bei der Örtlichkeit Splüga kollidierten die beiden Fahrzeuge auf der Fahrbahnhälfte der Frau frontal miteinander. Zwei Ambulanzteams versorgten die beiden Verletzten und transportierten sie ins Spital nach Samedan.

Die Strasse wurde nach dem Unfall zunächst gesperrt. Der Verkehr wurde bis 11.30 Uhr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, während die Kantonspolizei nun die Unfallursache ermittelt. (sda)

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