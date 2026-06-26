sonnig34°
DE | FR
burger
Schweiz
ÖV

Peter Spuhler kauft Land für neuen Stadler-Standort in Österreich

Peter Spuhler spricht an einem Medienanlass in der Swiss Life Arena am Sonntag, 2. Oktober 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Für Peter Spuhler ist Österreich ein «wichtiger Markt».Bild: keystone

Zugbauer Peter Spuhler kauft Land für neuen Stadler-Standort in Österreich

26.06.2026, 14:4926.06.2026, 14:49

Stadler-Grossaktionär Peter Spuhler treibt den Ausbau des Zugherstellers in Österreich voran. Die PCS Holding, die Beteiligungsgesellschaft Spuhlers, übernimmt von Agrana ein rund 50 Hektaren grosses Industrieareal in Leopoldsdorf im Marchfeld nahe der Hauptstadt Wien.

Auf einem Teil des Geländes betreibt Stadler bereits seit März 2026 eine neue Werkhalle für die Inbetriebsetzung, Zulassung und den Service von Schienenfahrzeugen, wie die österreichische Holdinggesellschaft am Freitag mitteilte. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Spuhler bezeichnete Österreich in dem Communiqué als «wichtigen Markt» für Stadler. Mit einer neuen Werkhalle habe das Unternehmen bereits Kapazitäten für moderne Schienenfahrzeuge geschaffen. Die zentrale Lage im Herzen Europas, die gute Infrastruktur sowie die Grösse und wirtschaftliche Bedeutung des Standorts böten gute Voraussetzungen für nachhaltige Investitionen.

Konkrete Angaben zur weiteren Entwicklung des Standorts macht Stadler Rail derzeit aber nicht. «Zu möglichen weiteren Entwicklungen, Investitionen oder einer zukünftigen Nutzung können wir derzeit keine Auskunft geben», sagte eine Sprecherin auf Anfrage von AWP. Die nächsten Schritte und Entwicklungsmöglichkeiten würden nun evaluiert. Über konkrete Entscheidungen werde Stadler zu gegebener Zeit informieren.

Stadler Rail hatte bereits im April 2025 eine Absichtserklärung für den Standort unterzeichnet. Damals war zunächst die Verlagerung des Typentestzentrums aus Zwentendorf vorgesehen. In einer weiteren Phase sollte ein Instandhaltungsstützpunkt für österreichische Kunden entstehen. Auch der Aufbau eines Test- und Entwicklungszentrums für Schienenfahrzeuge wurde damals geprüft.

Heute werden in Leopoldsdorf unter anderem Hochgeschwindigkeitszüge der Westbahn gewartet sowie Doppelstockzüge für die ÖBB auf Typentests vorbereitet. Spuhler sieht laut Mitteilung in dem Grundstück weiteres Potenzial für eine «zukunftsorientierte Nutzung». (sda/awp)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So soll der Bahnhof Stadelhofen ab 2035 umgebaut werden
1 / 9
So soll der Bahnhof Stadelhofen ab 2035 umgebaut werden

Bis 2035 soll der Bahnhof Zürich Stadelhofen komplett umgebaut werden. Das Bahnhofsgebäude soll beispielsweise Aufbauten auf den Seitenflügeln erhalten.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Im Ausland gibt es überall nur Schweizer! Sie nerven mich!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Velofahrer stirbt nach schwerem Unfall in Wädenswil ZH
Ein Velofahrer ist nach einem schweren Verkehrsunfall in Wädenswil im Spital verstorben. Der 60-Jährige erlag dort seinen schweren Verletzungen.
Zur Story