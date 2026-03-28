Polizeirapport

Schweizer in Mailand wegen Stalking zu 15 Monaten Haft verurteilt

Die Gitarristin der Band Bambole di Pezza wurde vom Schweizer rund zwanzig Jahre gestalkt. Bild: keystone

Ein Mailänder Gericht hat einen Schweizer wegen Stalkings zu 15 Monaten Haft verurteilt. Der Mann soll unter anderem die Gitarristin Morgana Blue, Gründungsmitglied der Punk-/Rockband Bambole di Pezza, rund zwanzig Jahre lang gestalkt haben.

Der Mann habe Hunderte von Nachrichten in den sozialen Netzwerken und auf das Handy der Musikerin geschickt, die Drohungen und in einigen Fällen Hinweise auf Satanismus enthielten, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos am Samstag unter Berufung auf gut informierte Quellen berichtete. Der Mann soll auch eine weitere Musikerin, Micol Martinez, und deren Mutter belästigt haben.

Die Band Bambole di Pezza wurde 2002 in Mailand auf Initiative von Morgana Blue gegründet. Sie war bis 2006 aktiv. Nach einem Treffen im Jahr 2014 kam sie 2021 wieder zusammen. So nahm sie am letzten Festival von San Remo teil, dem beliebtesten Songwettbewerb Italiens. (sda/akr)