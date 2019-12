Jahresquiz: Kannst du diese 10 Fragen zu den grossen Geschehnissen im 2019 beantworten?

Quiz

Weil sie mit 40 Migranten an Board der Sea-Watch 3 den Hafen von Lampedusa anlief, obwohl es die italienische Behörde mit einer Hafensperre verbot.

Weil sie mit 45 Migranten an Board der Sea-Watch 3 den Hafen von Samos anlief, obwohl es die griechische Behörde mit einer Hafensperre verbot.

Weil sie 35 Migranten mit dem Schiff Sea-Watch 2 auf offener See rettete.

Ein schwimmender Baumstamm, dessen Rinde an der Seeoberfläche einem Krokodil oder Kaiman glich.

Weil er keinen Bauernhof habe und ihm der Muni deshalb nur den Rasen in seinem Garten «zertschalpen» würde.

Weil er den Brauch überholt fände, Tiere würde man nicht einfach so verschenken.

10. Der Topmanager Iqbal Khan verliess die Credit Suisse, kurze Zeit später wurde er von Detektiven beschattet. Das CS-Drama nahm seinen Lauf und die Grossbank kam deswegen kaum zur Ruhe. Dabei wurde publik, dass es zu Vorfällen zwischen dem CS-Chef Tidjane Thiam und Khan kam. Unter anderem, weil ihre Villen direkt aneinander grenzen. Welche ausserberuflichen Konflikte sollen sie gehabt haben?

Iqbal Khan parkierte jeweils sein Auto zu nah an jenes von Tidjane Thiam. Dieser nervte sich ausserdem über das Geschrei der Kinder von Khan.

Tidjane Thiam beleidigte die Ehefrau von Khan, zudem beklagte sich der CS-Chef über den Lärm während des Baus von Khans Haus. Khan wiederum störte sich ab den zwei grossen Bäumen, die Thiam an der Grenze des Grundstücks pflanzen liess, direkt in dessen Aussicht auf den See.