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Céline Dion in Paris: Am Freitag startet offizielle Ticket-Vorverkauf

Celine Dion announces Courage World Tour, set to kick-off on September 18, 2019, during a special live event at The Theatre at Ace Hotel on Wednesday, April 3, 2019, in Los Angeles. (Photo by Richard ...
Alle wollen Céline Dion in Paris sehen – die Tickets in Paris sind heiss begehrt. Bild: AP Invision

Céline Dion in Paris: Ab heute beginnt der offizielle Ticket-Vorverkauf

10.04.2026, 06:1110.04.2026, 06:11

Der Pre-Sale für die Céline-Dion-Konzerte lief Medienberichten zufolge nicht so, wie es von den Organisatoren geplant war. Offenbar war der Ansturm auf die Tickets so gross, dass es immer wieder zu technischen Problemen kam – sowohl bei der Lotterie als auch beim Visa-Pre-Sale (Visa ist einer der Hauptsponsoren). Viele Fans gingen leer aus.

Für alle, die im Pre-Sale keinen Erfolg hatten, gibt es am Freitag nun allerdings erneut die Chance, eines der begehrten Tickets zu ergattern. Um 10 Uhr beginnt der offizielle Vorverkauf für die Konzerte in der Pariser «La Défense Arena» im kommenden Herbst. Dabei ist im Unterschied zum Pre-Sale auch keine Registrierung mehr nötig.

Die gute Nachricht vorweg: Da der Ansturm auf die Tickets so gross war, hat die Kanadierin sechs zusätzliche Konzerte angekündigt, nämlich am 18. und 25. September sowie am 2., 9., 16. und 17. Oktober. Allerdings nur, solange ihre Gesundheit dies zulässt. Auf der Webseite wird dabei auf die drei offiziellen Anbieter verwiesen: «Axs», «Ticketmaster France» und «Fnac Spectacles».

Die schlechte Nachricht: Auch im offiziellen Vorverkauf wird es wohl auf das Glück hinauslaufen. Wie «Le Parisien» berichtet, sollen nur noch wenige tausend Tickets zur Verfügung stehen.

Wer auch im offiziellen Vorverkauf kein Ticket ergattern kann, dem bleiben wohl nur noch sekundäre Ticketseiten wie «Vividseats» übrig. Dort werden zwar Tickets angeboten, allerdings zu Teils hohen Preisen. Zudem ist bei solchen Plattformen oftmals Vorsicht geboten. (ome)

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