Céline Dion musste ihren Auftritt am ESC im letzten Moment absagen

03.09.2025, 10:3003.09.2025, 10:30
Céline Dion wollte am Eurovision Song Contest ESC in Basel singen, musste ihren Auftritt aber aus gesundheitlichen Gründen in letzter Minute absagen. Dies hat der «Blick» am Mittwoch mit Berufung auf einen Artikel in der Zeitung «Le Parisien» berichtet.

A video message from Celine Dion during the dress rehearsal and preview show of the first semi-final at the 69th Eurovision Song Contest in Basel, Switzerland, Monday, May 12, 2025. (Georgios Kefalas/ ...
Céline Dion musste ihren Auftritt am ESC in Basel in letzter Minute absagen.Bild: keystone

Über einen möglichen Auftritt der berühmten kanadischen Sängerin am ESC-Finale vom 17. Mai in Basel war bis zum letzten Moment viel spekuliert worden. Er blieb aber zur Enttäuschung zahlreicher Fans aus.

Jetzt hat die französische Zeitung «Le Parisien» Details dazu veröffentlicht. Dion sei tatsächlich willens gewesen, am Anlass aufzutreten und auch tatsächlich angereist, heisst es. Doch kurz vor dem Auftritt habe die Sängerin einen Anfall erlitten, so dass sie den Auftritt in letzter Minute habe absagen und mit ihrem Privatjet zurück nach Las Vegas fliegen müssen.

Céline Dion leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom, einer neurologischen Erkrankung, die Muskelsteifheit und Krämpfe nach sich zieht. Weil Dion im Juli 2024 bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris dennoch aufgetreten war, hofften viele Fans, dass sie auch am ESC in Basel singen werde. (sda)

Schweiz kann CO2 in Dänemark speichern
Der Atmosphäre entnommenes CO2 aus der Schweiz kann künftig in Dänemark gespeichert werden. Die beiden Länder haben am Mittwoch zwei entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet.
Zur Story