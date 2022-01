Bild: keystone

Hohe Infektionszahlen in der Omikron-Welle der Corona-Pandemie führen in Grossbritannien immer mehr zu Personalmangel und Versorgungsengpässen in Krankenhäusern und anderen Bereichen.



Wie die Verwaltung des Grossraums Manchester am Mittwoch ankündigte, sollen nicht dringende Operationen in den Krankenhäusern der Region vorerst aufgeschoben werden. Nicht betroffen seien Krebs-, Herz- und Gefässerkrankungen sowie Transplantationen, hiess es in der Mitteilung.



Hauptgrund für die Entscheidung sei vor allem das «hohe und steigende» Niveau des Personalmangels. Demnach sind etwa 15 Prozent der Mitarbeiter in den Krankenhäusern der Region derzeit an Covid-19 erkrankt oder in Quarantäne. Auch in anderen Teilen des Landes lösten Krankenhausträger in den vergangenen Tagen den Katastrophenfall aus.



Berichten zufolge wollte die Regierung in London noch am Mittwoch eine Änderung der Testregeln ankündigen. Demnach soll kein PCR-Test zur Bestätigung einer Infektion nach einem positiven Antigen-Test mehr notwendig sein, um eine verpflichtende Isolation auszulösen. Das soll die Isolationszeit verkürzen und die hohe Nachfrage nach PCR-Tests verringern.



Premierminister Boris Johnson musste inzwischen eingestehen, dass der Gesundheitsdienst NHS unter «erheblichem Druck» steht. Trotzdem lehnt er eine Verschärfung der Corona-Massnahmen ab. Er begründet das damit, dass die hohen Infektionszahlen bislang nicht zu einer ähnlich hohen Zahl an Krankenhauseinweisungen führen.



Am Dienstag wurden in Grossbritannien mehr als 218 000 Neuinfektionen gemeldet. In diesem Wert sind einige Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten. (sda/dpa)