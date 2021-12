Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

World of watson

Stressen dich die Maskenverweigerer in den ÖV? Hier kommt Hilfe! 😁

In welcher S-Bahn oder in welchem Tram oder Bus du auch unterwegs sein magst: irgendwo siehst du immer jemanden, der es mit der Maskenvorschrift nicht so genau nimmt. Entweder sind es sogenannte Maskenpimmler:innen, oder sie haben erst gar keine dabei. Das ärgert natürlich ungemein.

Gäbe es doch nur jemanden, der diesem Gräuel ein Ende bereiten würde ...

