sonnig26°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Donald Trump in Genf gelandet

Donald Trump Air Force One Genf
Donald Trump verlässt die Air Force One in Genf.screenshot: youtube

Donald Trump in Genf gelandet

15.06.2026, 16:0215.06.2026, 16:17

Donald Trump ist auf Schweizer Boden gelandet. Der US-Präsident erreichte mit der Air Force One am Montagnachmittag Genf. Von dort aus reist Trump weiter nach Évian, wo er am G7-Gipfel teilnehmen wird.

Parmelin Trump Handshake
Guy Parmelin schüttelt Trump die Hand.screenshot: youtube

Beim Gipfeltreffen nehmen neben Trump die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Kanada, Deutschland, Italien, Japan und Grossbritannien teil. Ebenfalls vor Ort sind EU-Ratspräsident Antonio Costa sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zu den eingeladenen Ländern gehören zudem Brasilien, Indien, Kenia, Südkorea sowie Syrien.

Air Force One carrying US President Donald Trump landing at Geneva Airport for the France Evian G7 summit, in Geneva, Switzerland, Monday, June 15, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Schaulustige verfolgen die Landung der Air Force One in Genf.Bild: keystone

In Genf werden die Spitzenpolitiker von Bundesrat Guy Parmelin empfangen. Dieser führt am Rande des Gipfels Gespräche mit Vertretern anderer Delegationen durch. Am Montag traf er seinen brasilianischen Amtskollegen Luiz Inacio Lula da Silva. Im Mittelpunkt der Gespräche stand das 2025 abgeschlossene Freihandelsabkommen zwischen der Efta und dem Mercosur. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

Mehr zum G7-Gipfel:

«Achtung, sie greifen an!»: Wie der G7-Protest plötzlich eskalierte
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Niemand will Trumps Gladiatoren
Selbst die jungen Männer lehnen das blutige Kampfspektakel vor dem Weissen Haus ab.
Sogenannte «low-propensity voters», Wähler mit geringem Bildungsstand, haben massgeblich zum Wahlsieg von Donald Trump 2024 beigetragen. Wir sprechen hier von jungen Männern ohne Schulabschluss, die sich meist nicht die Mühe nehmen zu wählen. Mit einem geschickten, auf Macho getrimmten Wahlkampf ist es dem Präsidenten gelungen, sie in überdurchschnittlichem Masse an die Urnen zu locken und dort ihre Stimme für ihn abzugeben.
Zur Story