Donald Trump verlässt die Air Force One in Genf. screenshot: youtube

Donald Trump in Genf gelandet

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Donald Trump ist auf Schweizer Boden gelandet. Der US-Präsident erreichte mit der Air Force One am Montagnachmittag Genf. Von dort aus reist Trump weiter nach Évian, wo er am G7-Gipfel teilnehmen wird.

Guy Parmelin schüttelt Trump die Hand. screenshot: youtube

Beim Gipfeltreffen nehmen neben Trump die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Kanada, Deutschland, Italien, Japan und Grossbritannien teil. Ebenfalls vor Ort sind EU-Ratspräsident Antonio Costa sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zu den eingeladenen Ländern gehören zudem Brasilien, Indien, Kenia, Südkorea sowie Syrien.

Schaulustige verfolgen die Landung der Air Force One in Genf. Bild: keystone

In Genf werden die Spitzenpolitiker von Bundesrat Guy Parmelin empfangen. Dieser führt am Rande des Gipfels Gespräche mit Vertretern anderer Delegationen durch. Am Montag traf er seinen brasilianischen Amtskollegen Luiz Inacio Lula da Silva. Im Mittelpunkt der Gespräche stand das 2025 abgeschlossene Freihandelsabkommen zwischen der Efta und dem Mercosur. (dab)

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